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大韓航空「停飛2/3中國航班」料延長至3月　韓亞航空員工輪休無薪假

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▲南韓,仁川國際機場,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情擴散，南韓仁川機場的旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，南韓各大航空公司紛紛宣布減少、停飛航班。大韓航空（Korean Air Lines）往返中國的30個航班之中已有20個停飛，禁令預估延長到3月以後。韓亞航空（Asiana Airlines）於19日要求1萬500名員工輪流休10天無薪假，以減少成本，因應國際與國內低迷的市場需求。

《韓聯社》報導，由於新冠肺炎疫情尚未出現減緩跡象，南韓的航空公司紛紛宣布減少、停飛政策。大韓航空30個往返中國的航班之中已有20個停飛，8條航線減少航班，僅2條航線維持營運。

大韓航空也計畫，2月下旬陸續停止7條亞洲城市航線服務，包括台北往返釜山；同時減少仁川往返關島航線以及全球其他14個目的地的航班數。公司發言人表示，「除非新冠病毒疫情獲得控制，航班減少與停飛的時期也許會延長到3月以後。」

韓亞航空（Asiana Airlines）於19日要求全部的1萬500名員工輪流休10天無薪假，2月起飛往中國航線6條停飛，15條航線減少航班，5條航線維持服務。此外，仁川飛往曼谷、河內等亞洲城市的5條航線也減少航班，19日起至3月15日停止仁川飛往台中的服務。

濟州航空（Jeju Air）自1月29日已停飛7條飛往中國大陸的航線，目前仍有8條飛往港澳台的航線營運中，但上周也宣布啟動緊急管理系統，削減成本，維持營運。

真航空（Jin Air）已停飛大部紛中國航班與仁川澳門航線，預計濟州往返西安與上海的2條航線皆停飛至3月底。釜山航空表示，中國航線停飛的政策期限將從2月底延長至3月底。

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