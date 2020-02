迎接川普先把「窮人藏起來」　印度「面子工程」築牆500米擋貧民窟

▲為了川普即將在24日來訪印度古茶拉底省,地方政府築起圍牆擋住貧民窟,並表示這有「美化市容」的功用。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者簡立宇/綜合報導

「與其要花這麼多錢蓋牆,為什麼不改善貧民窟讓我們的生活更好?」當地居民表示,「為什麼要把窮人藏起來?」印度古茶拉底省( Gujarat)為了迎接美國總統川普來訪,大搞「面子工程」,在貧民窟外築起高約6到7英尺高(約2公尺)、長度1640英尺(約500公尺)的圍牆。

據《紐約時報》報導,該貧民窟約住有2000人。另外,地方政府在星期一(17日)驅逐了45個家庭,他們住在靠近體育館的貧民窟。這些居民表示他們是因為即將到來的活動被驅離,「我們已經住在這裡至少20年了,現在卻因為某些『重要首領』要來這城市1天,我們被逼得要離開家園。」

資深的政府官員帕特爾(Bijal Patel)表示,築牆是為了「安全因素」,不是為了遮住貧民窟,「這座圍牆也有美化、清潔市容的功用。」另一位政府官員瓦爾納(Kishore Varna)表示,土地權是整個城市的,驅逐這些居民是依法行事。然而官員並沒有表示為何驅離通知正好就發布在川普要來的前幾天。

另外根據Foxnews報導,印度政府為了川普參觀泰姬瑪哈陵(Taj Mahal )的行程,在主建築物旁的亞穆納河(Yamuna river)排入了1700萬公升的水,希望能洗淨這條恆河支流的汙染和臭味。

川普將在24、25日訪問印度,並和印度總理莫迪舉行國防與貿易談判。而這兩天的行程安排,川普和第一夫人梅蘭妮雅(Melania Trump)將會在24日上午抵達古茶拉底省首府阿默達巴德(Ahmedabad)。莫迪會在機場迎接川普,隨後一行人將前往摩特拉體育館(Motera Stadium),出席「你好,川普」(Namaste Trump)歡迎活動,估計將有超過110萬人參加。

活動結束後,他們將前往阿格拉(Agra),參觀泰姬瑪哈陵。隔天早上,川普和莫迪將和莫迪進行會談,討論國防、貿易等議題。會後,川普夫婦將前往甘地紀念館(Raj Ghat)參觀。





Indian slum dwellers are accusing the government of building a wall to "hide poor people" ahead of Trump's visit to Gujarat, @AP reports https://t.co/olcjDA5nZd (Video via @QuickTake) pic.twitter.com/vr6ik7uW3z