　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「靈和肉體保惠師」害慘南韓了！　新天地教主李萬熙自稱「王室後代」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲新天地以神學課程招攬信眾，通過循環課程向學員洗腦。（示意圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）病例激增，截至21日上午9點為止，累計156人感染，其中，21日新增的52例確診，有39人與第31位患者（61歲婦人）發病後前往大邱新天地教會禮拜有關。據了解，新天地教會（신천지예수교회）於1984年建立，是南韓基督教異端之一，信徒視教主李萬熙（이만희）為「靈與肉體的保惠師」，而他也自稱是耶穌差來的聖靈，位於耶穌之上，稱自己是完成的聖靈。

根據《韓聯社》報導，21日再新增52例新冠肺炎確診個案，境內累計156人感染，成為目前中國以外病例最多的國家。其中，20日確診案例中，有39人與日前確診的61歲大邱婦人上教會有關，因此，南韓政府也針對新天地大邱教會展開全面檢查。另外，面對疫情擴散，南韓國務總理丁世均表示，將指定大邱市、慶尚北道清道郡為傳染病特別管理地區。

據了解，該名大邱婦人日前出現肺炎症狀後不聽醫師規勸，多次前往公共場所，且根據政府公開的患者動線，她發病後曾二度前往新天地教會參加禮拜，目前掌握一同與會的人有1001人，但還有數百人聯絡不上，成為一種不定時炸彈，南韓政府也擔心，有些信徒為了隱匿依情，會選擇不承認自己的身分，導致疫情難以掌握。

▼南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

新天地教會創立於1984年3月14日，全名為「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」，簡稱新天地，據稱有超過12萬名信徒，但由於經常惹出爭議，被指控為邪教團體、基督教異端，成為南韓教會目前重點防範的異端教會，許多正統教會不僅在主日講道中提及要防範新天地，甚至還會在門口貼上「禁止新天地出入」的標語。

其中，創辦人李萬熙被信徒視為教主，更稱他是「靈與肉體的保惠師」，保惠師在希臘原文作「巴拉克利脫斯」（Paracletos），巴拉的原意為「在旁邊」，克利脫斯則是「被喚來的」，將這兩個字合起來就是「被喚出來站在旁邊的幫助者」的意思。因此，新天地主張保惠師不是普通的聖靈，而李萬熙也自稱保惠師實體，是耶穌差來的聖靈，把自己放在耶穌之上，稱自己是完成的聖靈。

另外，李萬熙也被神化為「聖靈保惠師」、「再臨基督」、「上帝指派的牧師」、「天上總統」等，在他的自傳《我所走過的路和神的恩惠》中，曾表示「我是王室的後代，作為光來到這個世界」、「就在某一天，我遇見了從天而降的天人耶穌」、「我所到之處都有彩虹同行，有十字架（雲彩）同行，有光同行」。

▲新天地教會。（圖／翻攝自Yonhapnews）

▲新天地教會在南韓被指控為邪教團體、基督教異端。（圖／翻攝自Yonhapnews）

據悉，新天地以神學課程招攬信眾，通過循環課程向學員洗腦，並以其他教會的信徒為「食物」，多次潛入正統教會吸收信徒，他們也視「啟示錄」情節為近代南韓政局及某信仰流派事蹟的預言，印証其教派的各樣荒誕教導。另外，新天地每年都會訂下目標，要求旗下十二支派各自招募足夠新人，共赴韓國出席年終典禮。

不僅如此，據紐西蘭媒體《先驅報》2017年的報導，新天地會透過洗腦來破壞信徒與家人的關係，調查發現，他們曾資助一名奧克蘭大學學生機票，讓他逃離在家人，到南韓與信徒一起生活；更有學生堅信教育已經沒有實質幫助，將一整年的學費捐獻給教會。

英國英格蘭教會和韓國基督教會聯盟曾發出警告，表示新天地是「非常危險的團體」、「極端主義分子」，不僅慫恿信徒離家出走，也會洗腦信徒捐獻財產，對象不限韓國本地人，全國各地教會都在掌控範圍。

然而，此次新天地教會爆發多人感染新冠肺炎，也讓不少台灣網友在PTT相關文章下表示，「韓版seafood」、「邪教教主都是耶穌轉世，耶穌分身真多啊」、「XX轉世怎麼都有人信」、「韓國邪教不是會在路上拉人加入，怕爆」、「南韓社會怎麼對邪教都不生氣，難怪被吃死」、「台灣邪教還比不上南韓的邪教啦，可以看統一教才猛」、「信這種教真的就是離天堂近了」。

ET快訊
劉真若要換心…醫曝「不得不的選擇」將面臨3困境
第24例北部女群聚關連圖曝光！小女兒同住、外孫女曾探病5分鐘
第24例的外孫女、小女兒確診！「家庭群聚」密切接觸者391人
新冠肺炎再添2例！24例北部女外孫女、小女兒確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：美情報官爆俄將再度干預美總統大選　助川普連任

南韓軍方失守「陸海空三軍」都中鏢！　3例皆曾去過大邱

「靈和肉體保惠師」害慘南韓了！　新天地教主李萬熙自稱「王室後代」

2歲童「脫光光站窗邊」！媽洗完澡收鄰居傳來照片...瞬間笑到噴淚

日韓確診狂飆！譚德塞：全球疫情有可能會「隨時」爆發

越南：尚未考慮恢復中國航班　16病例14痊癒出院1呈陰性

迎接川普先把「窮人藏起來」　印度「面子工程」築牆500米擋貧民窟

南韓激增至156例　北韓官媒重申：境內「無確診」！備口罩加強防疫

烏克蘭僑胞返國隔離　村民怕爆「病毒擴散」狂丟石塊燒胎抗議…高官出面安撫！

不斷更新／伊朗再添3例…累積確診數達8人！北海道增3例　其中2人未成年

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

紐時：美情報官爆俄將再度干預美總統大選　助川普連任

南韓軍方失守「陸海空三軍」都中鏢！　3例皆曾去過大邱

「靈和肉體保惠師」害慘南韓了！　新天地教主李萬熙自稱「王室後代」

2歲童「脫光光站窗邊」！媽洗完澡收鄰居傳來照片...瞬間笑到噴淚

日韓確診狂飆！譚德塞：全球疫情有可能會「隨時」爆發

越南：尚未考慮恢復中國航班　16病例14痊癒出院1呈陰性

迎接川普先把「窮人藏起來」　印度「面子工程」築牆500米擋貧民窟

南韓激增至156例　北韓官媒重申：境內「無確診」！備口罩加強防疫

烏克蘭僑胞返國隔離　村民怕爆「病毒擴散」狂丟石塊燒胎抗議…高官出面安撫！

不斷更新／伊朗再添3例…累積確診數達8人！北海道增3例　其中2人未成年

高中木聯／普門禪修靜心　教頭洪榮宏透露16強關鍵

這！就是美女／傲人深V卻有古怪個性　電玩公主璟格淘氣駕到

苗栗根本蔥花天國！蛋餅煎餃、鮮肉湯包　最新美食TOP10出爐

滿州鄉出風鼻發現海豚幼體　海巡步行30分鐘救援‥已魂斷

鄭爽暴瘦…「主持人看不下去」忍N月追問原因！　「首鬆口真相」戚薇：妳變了

武漢醫護物資嚴重缺乏　重症者死亡率達五成！

14歲被逼拍裸戲崩潰！　初戀女神3度離婚「生出18歲女兒顏值爆表」

每人限購1瓶！家樂福9萬防疫酒精隨身瓶開賣　4點前都還有機會買到

動物專家險成巨鱷盤中飧！　只為尋傳說中「百年巨頭鱷龜」　

他暗戀火辣女神...被四海幫逼幫還5萬賭債　還慘遭「綑綁套頭」兇殘凌虐

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

日官員自豪公主號隔離方式　網友怒譙：真是無能帶來的災害

日本護照第一好用！僅23%日人有護照原因曝光

拉娜羅德斯榮登世界首席AV女優！

南韓再增52例！39人與教會有關

住大阪台人曝就醫流程　37.7℃求驗遭拒

新天地教會洗腦信徒　退教墜入毒蛇地獄

新冠肺炎北韓零病例　專專家憂實況恐比中國嚴峻

日上班族連燒7天怨：醫生說確診很麻煩

屋形船最毒聚會　東京15例源於此

鑽石公主號乘客撤離　聽咳嗽聲12小時

橫濱又添1例確診　曾與患者接觸

急求6億美元經費　WHO籲加速捐款

搭鑽石公主號　2澳人返國驗出病毒

美國CDC列日本一級旅遊警示

更多熱門

相關新聞

南韓疫情擴散　陸海空三軍都中鏢

南韓疫情擴散　陸海空三軍都中鏢

新冠肺炎疫情擴散，南韓今（21）日新增52例，首度出現軍官確診，陸海空三軍各有1例，3人都曾到訪過大邱市。南韓目前156起病例，發生在大邱市及鄰近慶尚北道的超過一半，被視為「超級傳播者」的第31例也是大邱新天地教會的成員。

越南外交部：尚未考慮恢復中國航班

越南外交部：尚未考慮恢復中國航班

南韓淪陷…北韓重申「無確診」！

南韓淪陷…北韓重申「無確診」！

南韓航空公司紛宣布停飛　放無薪假

南韓航空公司紛宣布停飛　放無薪假

日男連燒7天搭JR上班...怨醫生不願檢測

日男連燒7天搭JR上班...怨醫生不願檢測

關鍵字：

世界疫情邪教新天地教會新天地耶穌教證據帳幕聖殿李萬熙이만희大邱신천지예수교회日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

劉真「不知未來會怎樣」！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面