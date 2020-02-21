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十萬青年十萬肝！從口罩到瑞德西韋　醫致敬爆肝工程師：台灣工程基礎很強

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▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲工程師趕工為防疫而努力。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

流行在PTT的一句名言「十萬青年十萬肝，GG輪班救台灣」，意指科技業不斷有新人入職，輪番爆肝為公司付出，每進一批新人，就意味著又有一批新鮮的肝可以用。不過兒科醫師楊為傑對於這句話延伸出新的解釋，藉此向為防疫爆肝的工程師們致敬，大讚台灣工程基礎很強大。

楊為傑今（21日）在臉書發文，他表示以前看到這句名言只覺得很好笑，不過經過這次新冠肺炎疫情，他反而慶幸起「台灣工程基礎的強大」。

請繼續往下閱讀...

他舉例，像是口罩實名制在短短幾天內就上線實行，背後串接了藥局體系、郵局物流體系等，都是由無數位資訊工程師爆肝趕工達成的，「此舉驚呆全世界」。除了實名制以外，更重要的是「口罩增量生產」，背後仰賴的是過去被忽略的「傳統產業」機械工程師的努力。

▲工程師熬夜趕出「超商口罩回報」　網瘋傳：互助力量最強大。（圖／Howard授權引用）

▲有工程師熬夜趕出「超商口罩回報」系統。（圖／Howard授權引用）

「接著換國衛院、中研院登場，開始自行合成Remdesivir（瑞德西韋）。」楊為傑推測，假設瑞德西韋經過人體實驗、確定可以有效治療新冠肺炎後，下一批要爆肝的，大概就是「有機合成工程師」了。

他樂觀相信，若屆時和美國製藥公司吉利德談好專利，台灣一定是有能力自建生產線、大規模生產藥物的。

楊為傑文末也打趣透露，自己小時候的志願的確是想當工程師的，不過在因緣際會下沒有進入這行，但是工程師這個職業在他的心中還是有很強大的光環，「接下來也許是『百萬青年百萬肝，輪番上陣救台灣』！」

貼文一出，網友們紛紛感動表示「每顆螺絲釘都有他的重要性」、「台灣傳產真的很厲害」、「現在是有機合成實驗室的爆肝，後續到公斤級時，會爆肝的更嚴重，製程放大工程師，參戰！」、「感謝每一位為台灣奉獻的無名英雄」。

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