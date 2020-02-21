南韓確診暴增！首爾宣布關閉所有「新天地教堂」　禁止民眾集會遊行

▲南韓大邱市防疫人員在教堂外進行消毒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重擴散，光是20日就新增53例，尤其大邱新天地教會發生的超級傳播事件，讓首爾市政府宣布，自21日起，禁止集會遊行，並關閉3000多個社會福利設施與新天地教堂，以保護容易受到感染的老年人。

《韓聯社》報導指出，首爾市長朴元淳21日在記者會上宣布，從21日起禁止在首爾廣場、清溪廣場與光化門廣場進行集會遊行，以保護容易受到傳染的老年人，「首爾地方警察廳會和已經申請集會的組織進行協商。」根據當地衛生法，若是違反規定進行集會，可處300萬韓元（約台幣7萬6470元）的罰款。

首爾市政府也宣布，從21日開始，關閉所有新天地教堂，因為該處已經成為「疫情爆發」的溫床；另外，作為預防措施，政府也預計關閉全市3000多間社會福利機構。

南韓第31例61歲婦人在染病後二度前往大邱新天地教會參加禮拜，大邱衛生局表示，曾和婦人參加同場禮拜的1001人中，90人表示有類似症狀，515人表示無類似症狀，還有396人聯絡不上，無法確認有無症狀。

新天地教會疫情連環爆，點燃民眾恐慌及憤怒。20日下午相關關鍵字幾乎佔據南韓推特趨勢榜，包括「神經病天地」、「聯絡不上」、「因為新天地」、「新天地XX們」，「新天地滾出去」的hashtag更是一度高掛榜單首位。

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