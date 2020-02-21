南韓激增至156例　北韓官媒重申：境內「無確診」！備口罩加強防疫

▲北韓防疫人員15日身穿防護衣，進行清潔消毒作業。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，與中國、南韓接壤的北韓先前傳聞有確診7例，但始終未獲官方證實。如今，南韓大邱市的感染人數近日大幅增加，此一消息登上北韓媒體版面。與此同時，北韓再度強調，境內並未出現新冠肺炎確診病例。

韓聯社引述北韓勞動機關報《勞動新聞》21日報導內容指出，南韓疫情已在社區內急劇傳播，而北韓境內正進一步抓緊防疫作業，備好口罩，嚴防疫情擴散至境內。

與此同時，北韓再度強調境內尚未出現確診病例，且自2日首度表態以來，始終重申此一立場。分析指出，此舉意在顯現北韓防疫工作有成效。

事實上，北韓駐日內瓦國際機構代表部大使韓大成先前接受路透社採訪時透露，平壤政府訂定的隔離檢疫期延至30天，「根據科學數據，新冠病毒有可能相隔3周才爆發，這就是為什麼我們把隔離期間延長至30天的原因」，且預防的成本費用比治療還要低。

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