市場不安湧入美元避險　美元指數創近三年新高

▲ 美元匯價走高。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

市場不安情緒升溫，美元指數因避險需求走高，來到近三年來的高點；另外，根據台銀今（21）日上午牌告的美元現金賣出匯價，美元來到30.62元，創下去年12月中旬以來高價位。

Fxstreet指出，美元的前景仍然備受看好，聯準會表明「適當的貨幣政策」立場，與G10國家維持相同鴿派觀點，加上良好的國內經濟狀況，美元的避險吸引力以及其全球儲備貨幣的地位穩固。昨日美元指數逼近100元大關、來到了近三年來的高點。

請繼續往下閱讀...

新台幣也因美元走高而相對表現弱勢。截至昨日收盤為止，由國際資金與法人圈參與的台北外匯市場新台幣兌美元匯率，已經連四個交易日貶值、累計貶了2.03角。而今日新台幣兌美元匯率也持續下挫，今天早盤一度貶逾1角，最低來到30.37元兌1美元，貶值1.16角。

另一方面，一般民眾若想要赴銀行換美元，則要看到銀行牌告的現金賣出匯價。台銀今天的美元現金賣出匯價一度來到30.62元，創下12月11日（匯價30.745元）、超過兩個月以來新高。

若想換新台幣5萬元，今天只能換到1632美元；但如是以1月14日低點匯價30.165元來計算，當時可以換到1657美元，相差了25美元，等於損失了新台幣近千元。