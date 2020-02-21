情侶海邊「踮腳親吻」閃瞎36萬人　真相曝光...網笑噴：單身男子的末路？

▲海邊甜蜜情侶照。（圖／翻攝自twitter／@unagi_z）

實習記者施怡妏／綜合報導

許多熱戀期的情侶喜歡在社群軟體上發閃照，日本一名網友在推特上分享一張海邊甜蜜照，雖然沒有露臉，但短短一天就有36萬網友按讚。不過將鏡頭拉遠後真相曝光，網友都被原PO太有才的創意笑翻了。

日本網友unagi_z平時喜歡騎著重機四處遊玩，日前他在推特上發「情侶照」，照片的背景是藍色的大海，有一對情侶穿著靴子站在大海旁，女生的腳細長且微微的踮起來，看起來就像是在親吻另一半一樣。

下一張照片將鏡頭拉遠，沒想到剛剛的甜蜜情侶照竟然是原PO一人完成，他站在堤防上，穿著黑色的緊身上衣，雙手套上一雙女靴並彎下腰來，就完成了甜蜜親吻合照。他再貼文寫下，「從姐姐那裡借來的靴子，真是好玩！」

許多網友紛紛在底下讚嘆原PO的創意，還有人KUSO模仿，「我還以為是真的」、「天啊！我竟然被騙了」、「這難道是單身男子的末路嗎？」但也有網友注意到一旁的帥氣重機，「重機好帥」，還有網友分享一張女友視角的餵食照，但其實是自己獨自一人拍攝的。