烏克蘭僑胞返國隔離　村民怕爆「病毒擴散」狂丟石塊燒胎抗議…高官出面安撫！

▲烏克蘭僑胞回國要隔離卻遭到該地區村民抗議。（圖／翻攝自poltava.to下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎自中國武漢蔓延，各國自病毒爆發後陸續派包機撤僑，其中烏克蘭僑民日前回到國內之後，被當局立即送往波爾塔瓦（Poltava）進行隔離，然而附近的居民卻不領情，見載送僑胞的巴士進入時，紛紛拿石頭、燒胎抗議阻止。

根據烏克蘭媒體《波爾塔瓦新聞》報導，20日烏克蘭當局派巴士載送70名自中國撤離的僑胞，準備將他們安置在波爾塔瓦的一間療養院進行隔離，然而該村莊的居民因為擔心病毒擴散，在得知消息後不斷抗議，不僅設路障阻擋、甚至還燒輪胎、丟擲石塊阻止巴士前進。

▲抗議持續到深夜，最終由政府官員出面安撫。

巴士上的僑胞相當難過，而司機則是緩慢繼續行進，其中車窗還被砸破，衝突自白天持續的晚間，最後由內政部長阿瓦科夫到場安撫（Arsen Avakov），希望抗議者可以理解隔離的必要，且當局將會作好必要的防範措施。

烏克蘭衛生部長斯卡列斯卡（Zoryana Skaletska）表示，未來14天將會一起加入隔離的生活，跟僑胞們一起共患難，也是希望讓全國人民都放心，「這些人都是我們的同胞，他們和我們生活在同一個國家，我們必須要照顧到他們的健康和安全。」