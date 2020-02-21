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2歲童「脫光光站窗邊」！媽洗完澡收鄰居傳來照片...瞬間笑到噴淚

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▲2歲的戴克斯自己把衣服脫光跑去窗邊站著。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小孩童總是有著天馬行空的行為。（示意圖／取自免費圖庫pixabay） 

實習記者周依儒／綜合報導

小孩子經常會做出一些讓人意想不到的事。國外一名媽媽在臉書貼出了自己2歲兒子戴克斯（Dax）的搞怪行為，原來戴克斯趁她去洗澡時，竟然把衣服脫光跑去窗戶邊站著，還對鄰居打招呼，路過的鄰居正好拍下這有趣的一幕並傳給她看，讓她瞬間笑到眼淚都出來了。

據立陶宛Bored Panda網站報導，這名媽媽珍妮（Jeni Boysen）那天看著戴克斯一個人在客廳看著卡通，於是決定抓緊時間去洗澡，當洗好出來後發現兒子一樣乖乖的在那邊看電視，便開始滑起自己的手機；但正當她打開自己手機時，卻發現鄰居蘿拉傳來了一張戴克斯裸體站在窗戶邊的照片，並寫道，「我回家路過的時候看到這個，但我已經刪除照片了，只為了是要傳給你。」

原來戴克斯在媽媽洗澡短短的5分鐘內，不知道為什麼把自己的衣服全部脫掉跑去站在窗邊，還興奮的和路過的人打招呼，之後竟然又默默的把衣服全部穿好坐回客廳看電視。珍妮知道後也把戴克斯的搞怪行為傳到網路上，並寫下，「有時候你會以為每件事都做的非常順利，直到收到鄰居傳來的訊息，我已經要笑哭了！」

珍妮表示，蘿拉也是一名媽媽，而且是她的好朋友，所以非常了解戴克斯。照片上傳後也引來許多人點讚分享，因此珍妮則把照片給戴克斯看，但沒想到戴克斯完全不以為意。而珍妮也表示自己不會因為這樣的行為就責備戴克斯，畢竟只是個兩歲孩子，且戴克斯還有更多更瘋狂的行為。

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