　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO宣布2新冠肺炎藥物在3周後有測試結果　專家憂「千萬不要太快上市」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲WHO,譚德塞,世界衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞宣布將有兩款藥物將進行測試。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，至今卻遲遲未有對症的疫苗或解藥，其中原因包括新冠病毒的變異速度相當快，因此專家每一次的開發實驗結果都未能在預料結果內。然而世界衛生組織（WHO）20日宣布，3周內將公布新冠肺炎的2項藥物臨床測試結果。

根據《CNBC》報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）20日在記者會上表示，2種治療愛滋病的藥物「洛匹那韋」（Lopinavir）及「利托那韋」（Ritonavir）結合、以及瑞德西韋（Remdesivir）的抗病藥物，兩者將會進行臨床試驗，並將在3州吼ˋ德。

此外，譚德塞也提到，中國新增確診數下降，這次令人振奮，但是仍不可以掉以輕心，因為中國以外的國家仍有增加的趨勢，還是需要嚴正關注。川普在2月初曾表示，美國確實在進行研發疫苗的工作，希望最快可以在兩個月內進行測試。

世界衛生組織突發事件管理人狄亞茲（Janet Diaz）表示，目前仍有一種抗瘧疾的藥物，據悉可以提供抵抗新冠病毒的功能，但目前尚未有證據證明是有效。

全球衛生專家表示，縱使全世界的人對於抵抗新冠病毒的疫苗研發寄予厚望，但千萬不要草率測試、上市，因為疫苗的研發本就是一個漫長、複雜、昂貴、攸關人命的工作。

ET快訊
首例出院女台商「肺纖維化」！張上淳證實新冠肺炎痊癒留後遺症
5G競標結果出爐！中華電20.8億元搶得「黃金魚肚」
劉真搶救15天「不建議轉院」　醫曝2條路可走：有機會康復
南韓大邱淪疫情重災區　「口罩一片飆90元」街道冷清到發毛！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／南韓累計156例「醫院傳染爆發」　大南醫院15人感染…5護理師中鏢！

影／敘利亞3歲萌眼妹「聽空襲聲立刻大笑」　老爸最貼心童年教育…讓網友都哭了！

新冠病毒「狂虐全球2個月」　專家疫苗研發速度快不起來…艱辛原因曝光！

日公布新標準「發燒37.5度4天」再就醫　超低病識感…網怒：要傳染多少人！

影／南韓累計156例「醫院傳染爆發」　大南醫院15人感染…5護理師中鏢！

快訊／北海道名產「白色戀人」停產30天！觀光客傻眼…總部喊話：庫存還有

快訊／南韓新增「48例確診」　境內累計204例確診

人生連中2次頭獎！　強運女爽贏3038萬元...10年後「同金額」再中一次

蝙蝠身帶至少200種冠狀病毒　人蝠關係理還亂

不斷更新／日本京都人怕到崩潰　電線杆貼「激烈排華傳單」慘遭逮捕！

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

快訊／南韓新增「48例確診」　境內累計204例確診

人生連中2次頭獎！　強運女爽贏3038萬元...10年後「同金額」再中一次

蝙蝠身帶至少200種冠狀病毒　人蝠關係理還亂

不斷更新／日本京都人怕到崩潰　電線杆貼「激烈排華傳單」慘遭逮捕！

南韓156確診…98例與「新天地教會」有關！首起死亡病例原因出爐

直擊南韓重疫區！大邱台籍教師曝：口罩一片飆90元　一周只敢出門一次

WHO宣布2新冠肺炎藥物在3周後有測試結果　專家憂「千萬不要太快上市」

南韓大邱淪新冠肺炎重疫區　「口罩一片飆90元」街道冷清到發毛！

紐時：美情報官爆俄將再度干預美總統大選　助川普連任

南韓軍方失守「陸海空三軍」都中鏢！　3例皆曾去過大邱

快訊／南韓新增「48例確診」　境內累計204例確診

「阿才的店」負責人阿華今晨病逝！陳水扁、林飛帆曾是座上賓

台大開數位課遠距教學　管中閔上線示範：再大疫情台大也準備好了

同溫層別太厚！做對「這2件事」成為職場上不可或缺的員工

把握不上妝的「肌膚黃金連假」　網推「淡斑亮白神器」大讚超有感

勞動部今召開郭芷嫣免職案裁決庭　最快20天內有結果

「我們是對手也是朋友」　日桌協同意接收中國隊到關東集訓

「還是願意再把同胞接回來」　蘇貞昌：二次包機阻礙在於中國

平均溫度上升不利生長　雲林產地蒜頭產量減三成！預估價格會攀高

人生連中2次頭獎！　強運女爽贏3038萬元...10年後「同金額」再中一次

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

日官員自豪公主號隔離方式　網友怒譙：真是無能帶來的災害

日本護照第一好用！僅23%日人有護照原因曝光

拉娜羅德斯榮登世界首席AV女優！

南韓再增52例！39人與教會有關

住大阪台人曝就醫流程　37.7℃求驗遭拒

新天地教會洗腦信徒　退教墜入毒蛇地獄

新冠肺炎北韓零病例　專專家憂實況恐比中國嚴峻

日上班族連燒7天怨：醫生說確診很麻煩

屋形船最毒聚會　東京15例源於此

鑽石公主號乘客撤離　聽咳嗽聲12小時

橫濱又添1例確診　曾與患者接觸

急求6億美元經費　WHO籲加速捐款

洗澡兒突神秘消失　媽收鄰居照笑噴

搭鑽石公主號　2澳人返國驗出病毒

更多熱門

相關新聞

疫情黑天鵝突襲　投資緊抓3錦囊

疫情黑天鵝突襲　投資緊抓3錦囊

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續蔓延，不僅影響全球經濟發展的動能，同時也衝擊市場投資者的信心，面對突如其來的「黑天鵝」，台新銀行提醒，民眾要密切留意疾管局發布的疫情發展，對於投資理財提出「控風險、降波動、布局平衡」3大策略建議，希望民眾在投資佈局可以趨吉避凶。

抖音撂「肺炎又多數百人死亡」　國中生：想增加流量

抖音撂「肺炎又多數百人死亡」　國中生：想增加流量

泰國21日攜口罩出境不得超過30片

泰國21日攜口罩出境不得超過30片

李英愛說中文聲援武漢：中國一定能勝利

李英愛說中文聲援武漢：中國一定能勝利

新冠肺炎防疫組「國家隊」　高端疫苗、亞諾法雙雙攻漲停

新冠肺炎防疫組「國家隊」　高端疫苗、亞諾法雙雙攻漲停

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎新冠病毒疫苗

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

劉真「不知未來會怎樣」！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面