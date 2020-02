快訊／南韓再增52例確診！　境內累計156人感染新冠肺炎

記者詹雅婷/綜合報導

南韓21日再增52例新冠肺炎(COVID-19)確診個案,境內感染人數來到156人。韓聯社指出,在52名新增病例中,有41人在大邱(Daegu)及鄰近的慶尚北道,3人在首爾;據BNO NEWSROOM報導,有39人與新天地教會有關,1人與醫院有關,當局目前還在針對另外12人進行調查。

目前南韓已出現首例死亡病例,確診數激增,部分個案的感染途徑卻仍不得而知。面對疫情擴散,南韓國務總理丁世均21日上午表示,將指定大邱市、慶尚北道清道郡為傳染病特別管理地區。

►南韓新天地教會疫情「超級傳播」400人失蹤!曾洗腦教徒逃家 恐怖事跡曝光

►南韓濟州島22歲現役海軍士兵確診 休假曾回大邱

The 52 new cases today includes 39 patients linked to the church, 1 to a hospital, and 12 others who are still under investigation, including 3 in Seoul https://t.co/dDLzvqfq5D