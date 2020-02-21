快訊／南韓再增52例確診！　境內累計156人感染新冠肺炎

記者詹雅婷／綜合報導

南韓21日再增52例新冠肺炎（COVID-19）確診個案，境內感染人數來到156人。韓聯社指出，在52名新增病例中，有41人在大邱（Daegu）及鄰近的慶尚北道，3人在首爾；據BNO NEWSROOM報導，有39人與新天地教會有關，1人與醫院有關，當局目前還在針對另外12人進行調查。

目前南韓已出現首例死亡病例，確診數激增，部分個案的感染途徑卻仍不得而知。面對疫情擴散，南韓國務總理丁世均21日上午表示，將指定大邱市、慶尚北道清道郡為傳染病特別管理地區。

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