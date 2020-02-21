不斷更新／北海道增3例…其中2人未成年　東京取消3周內「室內」大型活動

▲南韓大邱市防疫人員在教堂外進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀、陳亭伃、詹雅婷、吳美依／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本、南韓持續擴散，美國疾病管制與預防中心（CDC）對日本發出一級旅遊警示，提醒前往的旅客要準備好一般預防措施。而南韓政府也將病例劇增的大邱市、慶尚北道清道郡，指定為傳染病特別管理地區，全力防止社區感染持續擴大。

澳洲政府證實，2名搭乘包機返國的鑽石公主號乘客，確認感染新冠肺炎，這也讓人質疑日本的檢測是否失準。位在中東的伊朗一連出現多起確診，鄰國伊拉克也決定暫時關閉邊界，並且停發簽證給伊朗人。

郵輪鑽石公主號剩餘450名旅客預計會在今（21日）全數下船。

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《NHK》指出，北海道再添3確診病例，其中2人是未成年，目前北海道累積確診21人。

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《路透社》最新消息指出，東京宣布取消未來3周於「室內」舉行的主要大型活動。

【1050】

《NHK》最新消息，鑽石公主號上最後450名乘客已下船完畢

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據BNO NEWSROOM報導，加拿大新增1確診病例；病患為一名從伊朗旅遊返國的女性。

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義大利米蘭新增1確診案例，確診累計至4例；美國加州新增1例，境內累計確診數達16例。

埃及航空（EgyptAir）20日宣布，預計27日會恢復飛往中國的航班，往返北京、廣州與開羅的班次為每周一班。

【0905】

《韓聯社》最新消息，南韓再增52例新冠肺炎確診個案，境內累計156人感染。在52名新增病例中，有39人與新天地教會有關，1人有就醫紀錄，當局目前還在針對另外12人進行調查。

各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診156例

日本：確診731例（根據NHK，橫濱外海郵輪634例，日本本土97例）

東南亞：6國

新加坡：確診84例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診35例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診30例（其中14例為鑽石公主號撤回）

加拿大：確診9例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例

義大利：確診4例

俄羅斯：確診2例

大洋洲：1國

澳洲：確診17例（其中2例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：2國

伊朗：確診5例

阿拉伯聯合大公國：確診9例

非洲：1國

埃及：確診1例