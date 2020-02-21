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住大阪台人高燒37.7℃求檢測遭拒　曝日「鬼打牆」就醫流程：真心羨慕台灣

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本。（圖／路透）

▲日本成為中國之後，新冠肺炎確診人數最多的國家。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

日本對新冠肺炎疫情老神在在，厚生勞動省官員甚至說出「不會像哥吉拉那樣咳嗽就好」自以為有趣的笑話，但現在實際檢疫流程為何？一名在大阪工作的台灣網友表示，19日發燒近38度，先後打電話到外國人中心、健保所、小診所、大醫院，結果最後又被「踢」回健保所，最後只被吩咐去小診所看一般感冒就行，讓他相當無奈。

原PO於20日上午在PTT上發文，「跟大家報告一下大阪的新型冠狀病毒就醫流程的狀況」，他15日開始出現身體疲累、流鼻水的症狀，19日發燒、喉嚨痛且開始咳嗽，於是打電話去大阪的外國人中心詢問該怎麼辦。

原PO告知對方，平日工作必須和中國人面對面接觸，發燒也已經燒到37.7度，是否該往大醫院做新冠病毒檢測，但對方先和健保所詢問後卻說，他的狀況不符合連續4天發燒超過37.5度，因此不受理。

「大阪外國人中心幫我查了會說中文的診所」，原PO照指示先打電話給對方說明情況，得知小診所無法檢測，大醫院才有檢測能力，但由於必須先收到健保所指示才能進行檢查，「大阪的大醫院聽完我的狀況，叫我去聯絡健保所。」

繞了一大圈，健保所最終仍以原PO發燒天數不夠多而不受理案子，之後原PO聯絡大阪大醫院，對方只「叫我去家裡附近診所看一般感冒就可以了」，讓他無奈又傻眼。相較於台灣的防疫情況和口罩供應，原PO表示，家裡附近已買不到口罩了，先前在亞馬遜網站網購4000元日幣（約新台幣1092元）50個1盒的口罩，現在也已經飆破8000元日幣（約新台幣2185元），「真心羨慕在台灣的大家」。

網友紛紛回覆，「加油!日本這樣不行吧」、「真是沒SARS過有差」、「日本再這樣輕忽下去，絕對會爆炸的」、「發燒四天早掛掉了…什麼鬼規定。」不過因一個社會的醫療負荷程度有其極限，部分網友也認為「這個在台灣也不會馬上驗，會先做流感」、「請你自主隔離，三天後再打一次。」

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