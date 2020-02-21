德國水煙吧槍擊案死者「9人具移民背景」　槍手仇外證據曝…梅克爾說話了

▲槍擊現場拉起封鎖線，大批警力和救護人員到場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

當地時間19日晚上10點發生在德國哈瑙（Hanau）的槍擊案，死傷人數已增至10死6傷，43歲嫌犯隨後被發現，和72歲的母親陳屍家中。警方指出，嫌犯生前的網路活動表現出極端的種族歧視，並嚴重受到陰謀論影響；總理梅克爾（ Angela Merkel）出面譴責，「種族主義是毒藥」，而這毒藥正深深荼毒著這個國家。

BBC報導，名字簡稱為R托比亞斯（Tobias R）的男子是德國公民，他先後在2間水煙吧開槍射殺的民眾中，9人具有移民背景，其中5人被土耳其政府證實為土國公民，並予以譴責。警方在嫌犯家中搜出與犯案動機相關的文字、影片等證物，發現嫌犯曾在YouTube上發布過影片，內容和極右派陰謀論有關。

▲梅克爾在柏林發表談話。（圖／路透）

聯邦反恐檢察官已介入該案，黑森邦內政部長貝斯（Peter Beuth）出，調查人員在一個可能是R托比亞斯架設的網站上，發現論調和他的YouTube影片吻合。梅克爾20日在柏林發表聲明，「種族主義是毒藥，仇恨是毒藥，我們社會裡已經有許多犯罪因這些毒藥而生。」上千名民眾前往哈瑙為死者送上鮮花，並點上蠟燭祈禱。

德國近年極右派恐怖主義興起，仇恨國家新移民、德國將被外來人占據的論調，在白人至上主義的團體及個人心裡扎根，加上特定意識形態的政治宣傳，不僅釀成極右翼民粹政黨「德國另類選擇」（AfD）的興起，更使新納粹主義（Neo-Nazism）重新發展起來。AfD從不掩飾仇外態度，黨內政客還曾經說過，「德國警察如有必要，應該對嘗試非法進入我國的移民開槍。」

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