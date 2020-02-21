全球下修經濟成長率「港預估負成長1％」　謝金河：打不開疫情黑盒子

▲新冠肺炎疫情對全球經濟造成巨大衝擊。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河20日在臉書PO文表示，全球都在努力防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，卻也給世界經濟帶來衝擊，各國紛紛調降今年的經濟成長率，亞洲在中國周邊的國家都受到波及，「大家都很努力想打開這場武漢疫情的黑盒子，但沒有人能夠打得開！」

謝金河提到，台灣主計處已將今年的經濟成長率從2.72％下調至2.37％，新加坡則從1.5％至2.5％下調至負0.5％到1.5％之間，香港預估為負成長1％，是近期連續兩年負成長，而南韓經濟研究院調查在中國設廠的企業，發現有89.3％受到疫情影響，陷入經營困境，就連日本第四季也傳出壞消息，可見亞洲在中國周邊的國家都受到波及。

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▲杭州台商復工需填寫健康表。（圖／杭州台商提供）

雖然全球預測、經濟研究機構都在努力嘗試打開中國的經濟黑盒子，但謝金河認為，從總體經濟來看，中國今年的GDP會從6往5下修；值得注意的是，「中國仍是全球最重要的生產基地」，這次疫情造成對經濟的衝擊，縱使已加緊復工、全力啟動生產線，但因為各地封城情況不同，很難統計復工率，導致產業斷鏈的陰影揮之不去。

謝金河分析，蘋果在歐美的需求很大，但大中華市場受到嚴重影響，股價一度出現一天的虛驚，台灣的鴻海也一直被下調目標價，「台灣整個供應鏈，蘋果及華為的供應鏈全受到影響，生產基地倚重中國的，尤其像印刷電路板、銅箔基板、散熱模組等產業受到的影響更大」，現階段各大國際組織、媒體皆紛紛示警，「大家都很努力想打開這場武漢疫情的黑盒子，但沒有人能夠打得開！」