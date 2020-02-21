妨礙國會調查　川普親信史東判刑40個月

▲川普親信史東判刑40個月。圖為美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

長期擔任美國總統川普顧問的史東（Roger Stone）今天因妨礙國會調查罪名，遭判刑40個月。本案引發外界對於川普以政治力介入司法體系的怒火。

法新社報導，身為川普親信兼「老友」之一的史東，去年11月被判有罪，罪名包括欺騙國會、干擾證人，以及阻礙眾議院調查川普2016年總統大選是否曾與俄羅斯串通等。

聯邦法官傑克森（Amy Berman Jackson）在宣判時指出：「真相依舊存在。真相依舊要緊。史東堅稱它（真相）不要緊，他的好戰姿態、他在本身謊言中展現的傲慢，對於我們最基本的制度和我們民主的根基構成威脅。」

4名檢察官之前對史東求刑7至9年後，川普透過推特（Twitter）譴責「審判不公」，接著司法部就介入本案，認定檢方量刑「極端且過分」導致這4名檢察官退出本案表達抗議。

被指派本案的新檢察官之後提交的量刑備忘錄，建議求處史東3至4年徒刑。川普馬上又在推特讚揚這項決定，還稱讚司法部長巴爾（William Barr）介入本案。

巴爾後來反擊，說川普應停止針對司法案件發推文。「華盛頓郵報」報導，由於川普對司法部的刑事調查案指手畫腳，巴爾考慮請辭。