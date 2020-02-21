新冠肺炎中東蔓延！　伊拉克關閉邊界停發簽證

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉20日專電

伊朗昨天出現兩例武新冠肺炎死亡案例，今天又通報3例確診病例。毗鄰的伊拉克衛生部今天決定對伊朗關閉邊界，並且停發簽證給伊朗人。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，伊拉克衛生部長阿拉威（Jaafar Sadeq Allawi）發函指出：「一律禁止從伊朗各邊境關卡入境伊拉克，直到另行通知為止。外交代表團經醫學檢查者除外。」這份文件被人拍照放上網路。

根據這份文件，從伊朗返國的伊拉克人須隔離14天，過去兩週內已自伊朗返國者則須居家檢疫。同時，除外交官外，伊拉克人前往伊朗也予以禁止。阿拉威在函中還說：「若此一疾病進入伊拉克，當前情勢將導致疫情難以控制。」不過他未就此詳細說明。

伊拉克航空（Iraqi Airways）今天也宣布停飛伊朗航線。

不過官方伊朗通訊社（IRNA）引述政府發言人，否認伊拉克已經實施此一禁令。

每年有數以百萬計人基於商業或宗教目的而在兩伊之間進出。什葉派聖月穆哈蘭姆月（Muharram）期間，什葉派穆斯林前往伊拉克卡巴拉（Karbala）和納加夫（Najaf）朝聖的活動往往成為全球最大型公共聚會之一。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，伊拉克東部米桑省（Maysan）已對伊朗關閉邊界，東部瓦西特省（Wasit）當局則敦促政府關閉祖爾巴提耶（Zurbatiyah）邊境關卡，以避免武漢肺炎病毒從伊朗傳入伊拉克。納加夫的官員也針對前往科姆提出警告。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）全球確診數已破7萬5000例，在中國造成逾2100人喪命，疫情已蔓延28國。

包括土耳其在內的許多國家紛紛自最早出現疫情的中國武漢撤僑。世界衛生組織（WHO）已宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」。