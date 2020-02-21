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分析師預言「2月缺工、3月缺料」　缺紙箱、紙板等耗材竟讓廠商出不了貨

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▲▼代工廠中國產能比重及分布。（資料來源：投顧報告、記者整理）

▲代工廠中國產能比重及分布，圖點開放大。（資料來源：投顧報告、記者整理）

記者周康玉／台北報導

因新冠病毒（COVID-19）疫情影響，組裝廠因產線直接員工回不來或被隔離等因素，傳出大陸地區電子代工廠區復工率處在三到五成的低檔。產業分析師預言，二月因缺工，到了三月就會缺料，屆時最先缺的不是關鍵零組件，而是「最不關鍵」的周邊材料，像是紙箱、紙板、束線袋等各種包材。

Digitimes產業資深分析師林俊吉表示，外傳某些廠區的低復工率主要因處於生產淡季，過年期間原本就不需過高的產能，大多的員工返鄉放年假，待年後陸續回歸復工，大約一個月後才回復到正常生產水位，這是年年都有的情形。今年和往年最大的不同是，疫情影響下，不少人因此無法獲准離家、或返回廠區，抑或有人回到廠區了，也須接受至少兩周的隔離。因此形成相較往年的復工率低潮。

請繼續往下閱讀...

至於工廠復工快慢，林俊吉表示，按大陸地方政府消息，規模越大的，或是民生必需物資（防疫和基本民生需求類）的會越早拿到開工許可證，較早開工；越小的廠越慢拿到許可，越晚開工。也因此按台灣電子五哥的規模，在大陸很快拿到許可證並不是難事，反而拿到證，也可能面臨缺工、抑或有工卻沒料的窘境。

有趣的是，在這樣的許可證發放原則下，廠商可能面臨一種令人哭笑不得的困境，也就是在產線員工回歸、關鍵零組件備貨充足下，反而以往最不缺的像是紙箱、紙板、束線袋等周邊材料，因大多鄰近大廠的中小廠，不在政府發放許可證的優先名單中，一時開不了工，對於大廠來說，這些平常一叫就有（貨），且非關鍵零組件、備貨天數僅僅20天內等因素，無法開工運作，反而成了即將最缺「原料」。

根據市場消息，一家面板模組廠目前正面臨準備出貨，卻因紙箱隔板不夠，使廠家出不了貨，甚至還跟客戶協商，是否能接受「使用過的」紙箱隔板出貨。

台灣電子五哥在中國廠區的復工情況，根據公司公布以及法人報告，疫情最嚴重的湖北省，僅鴻海有設點（僅占總產能不到1%），其他代工廠則是在廣東省、江蘇省設廠者，所受影響較大。

整體而言，新冠肺炎疫情對台灣EMS、ODM及OEM廠來說，都有，因為中國產能多數仍有約5成以上，即便因貿易戰自去年開始遷移，但多以因應銷美的供給為主，以目前的東南亞來說，要全部取代，仍有人工短缺的問題，但在武漢設廠者不多，然而未來若疫情擴及週邊省份，是未來的不確定性。

▼分析師預言，接下來最缺的料可能是耗材。（圖／視覺中國CFP）

阿里巴巴雙11期間物流中心包裹成堆（圖／視覺中國CFP）

▼大陸地區工廠受到疫情影響，復工比率偏低。（圖／資料照）

▲▼面對中美貿易戰升級，在陸台商必須透過加速轉型升級、擴大內銷或轉移生產基地等策略因應。（圖／記者陳政錄攝）

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