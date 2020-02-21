德國水煙吧槍擊增至10死！槍手住處亡　家中女屍為母親

▲德國哈瑙水煙吧槍擊案，死亡人數增加至10人。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

德國西南部城市哈瑙（Hanau）19日晚間發生2起水煙酒吧槍擊案，截至20日最新死亡人數已經增加至10人，包括凶嫌母親在內。德國調查人員表示，這起槍擊案有「仇外動機」，聯邦反恐檢察官已經介入。

德國警方深夜在嫌犯位於哈瑙的住處發現其遺體，屋內同時還有另1人死亡；德國媒體報導稱，屋內第2具遺體為犯嫌母親。德國聯邦反恐檢察發言人表示，這起槍擊事件「存在仇外動機」。

消息人士透露，調查人員已經在嫌犯家中發現文字、影片等證物，並透露嫌犯為43歲男性德國公民，姓名簡稱為Tobias R.。調查人員發現嫌犯曾在影音分享網站YouTube上發布影片，內容提及某些極右派陰謀論。

黑森州內政部長貝斯（Peter Beuth）表示，調查人員還在檢查一個疑似為嫌犯架設的網站，網站內容與YouTube相呼應，但強調一切仍在調查中。據悉，YouTube已經將該帳戶刪除。

土耳其駐德國大使艾登（Ali Kemal Aydin）證實，10名死者中有5人為土耳其公民，對此土耳其政府已經予以譴責，並且呼籲歐洲國家團結對抗仇外和種族主義。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）呼籲德國嚴妥善調查這起「恐怖攻擊」，並強調會密切關注辦案進度。

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