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日本護照第一好用！卻僅23%日人有護照　不愛出國原因曝光

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日本護照被評為全世界最好用護照，但僅23%的日本人持有護照。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

根據英國顧問公司Henley & Partners的評比，日本護照再度摘下「全世界最強大」護照頭銜，能前往190個國家都不需要簽證，是世界第一好用的護照，但有網友卻發現，僅有23%的日本人持有護照，他不禁好奇「為何日本人那麼不愛辦護照出國？」

有網友推測，是因為日本人外語能力不佳，對出國和外國人有天生的恐懼，而且有自己獨特的生活習慣，擔心到國外玩適應不良。也有人認為「日本國內本身就已經很好玩」，周圍的亞洲國家相較之下旅遊和生活品質都較為落後，因此沒有出國玩的必要，而且日本夠大，國內已經玩不盡了，出國的誘因自然較小。

日本護照超好用國人卻不愛　竟是日本人「不夠有錢」？

其他日本媒體也做過探討，例如《今日日本》（Japan Today）的報導就把原因歸咎於日圓貶值與國內旅遊需求旺盛，而且近年來海外恐怖主義攻擊事件頻傳，嚇得民眾不敢赴歐洲旅遊。

《日本時報》也報導，專家分析指出，語言障礙、缺乏溝通技巧乃至於工資停滯等因素，都是阻礙日本民眾出國旅遊的原因。但日本老牌旅遊書過於強調日本遊客在海外容易成為被搶劫的目標，也是造成心理障礙的主要原因之一。

也有網友認為，日本人都不出國的主因是，薪水都拿去繳過高的物價和稅，因此沒有心力再出國旅遊，日本人以年收入而言不是真的窮，但下班後的聚餐文化總會讓人成為月光族，而且年薪只要超過500萬就要繳21%的稅，可支配的所得其實沒有想像中的多。也有另外一些人指出，比起沒錢或語言能力差，工作忙碌排不出假也是可能原因之一。

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