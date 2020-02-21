「密閉空間打噴嚏不遮，1公尺內全中！」　3大錯誤習慣染病指數最高

圖文／CTWANT

台灣新冠肺炎氣憶情持續升溫，連流感也還在流行期，雖然最近已經有不少人主動戴口罩防疫，但國內現在已出現新冠肺炎無症狀感染者，民眾們開始好奇，到底哪些日常行為，最容易染病上身？有醫師引用疾管署的資料提醒民眾， 3大日常習慣，感染指數最高，最連醫師自己，都禁止小孩去按電梯。

（圖／翻攝自疾管署）

這名醫師在臉書《急診女醫師其實.》發文表示，家中兩個小孩很愛搶按電梯，甚至會搶到吵架，不過最近都被她禁止，「通通不准按」。醫師引用衛福部疾病管制署發布的「讓你得流感的那些小事」貼圖，提醒民眾，3大日常習慣感染指數最高：

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1. 密閉空間打噴嚏沒掩口鼻，一公尺內都遭殃。

2. 打噴嚏時用手遮沒洗手，手到之處必留下病毒。

3. 出入公共場所後，沒洗手就摸眼口鼻，病毒能在寒冷、低溼度的環境中存活數小時。

網友們看完就有人回應「最近搭電梯應該避免交談」、「最近病人們進電梯，全都在等待別人按樓層」，立刻有人回：「很多地方也是，走最後一個的都不按」、「走第1個的也不按啊」。

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