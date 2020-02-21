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東京15例源於屋形船「最毒聚會」…計程車司機互相傳染　運將岳母感染去世

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▲東京灣屋形船。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京灣屋形船。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

日本新冠肺炎疫情嚴峻，截至20日23時，境內已經出現94例確診病例，其中東京都就有25例，日本全國之冠，而其中15例都源於屋形船。據悉，東京一家計程車公司上月18日包下屋形船舉行新年會，包括載過陸客的計程車司機也有出席，最終結果造成15人感染。

這名被感染計程車司機，曾在1月18日參與由計程車公司舉辦的新年會，當天約有80多人齊聚一堂，眾人不但座位相近，還共用卡拉OK麥克風，並且因為下雨而門窗緊閉、空氣不流通。最終造成2名餐廳人員、6名計程車司機和3名家眷等，共11人確診；其中一名計程車司機之後又傳染給80多歲岳母，結果後者於13日病逝，成為日本首宗死亡案例。

除此之外，就連日本首相的隨行記者也驚傳曾經搭過確診計程車司機的車，目前正居家隔離中，消息一出東京人人自危。截至20日晚間23時，日本境內已有94例確診病例，加上鑽石公主號郵輪確診的634利，日本國內共通報728人感染新冠病毒。

日本政府觀光局（JNTO）數據顯示，日本今年1月份外國觀光客人數下降1.1％，已經是連續第4個月出現下滑，原因主要為南韓反日情緒影響。不過，隨著新冠肺炎疫情2月起不斷擴大，預估赴日外國遊客數還會進一步下探。

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