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換人「做做」看　拉娜羅德斯榮登「世界首席AV女優」！

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▲▼新任「世界首席AV女優」：拉娜羅德斯。( 圖／翻攝自IG@Lana Rhoades)

▲▼新任「世界首席AV女優」：拉娜羅德斯。( 圖／翻攝自IG@Lana Rhoades)

國際中心／綜合報導

就像日本的姊妹們一樣，歐美的AV界也是長江後「浪」推前「浪」，幾番新人換舊人滴。之前雄霸全球最大AV網站 Pornhub女優排行榜首位的米婭卡莉法(Mia Khalifa)退役、洗盡鉛華去嫁人後，各路 「A」咖紛紛搏出位，搶佔顛峰。

因為跟美國總統川普「有一腿」而聲名大噪的成人片女星「暴風女」丹妮爾斯(Stormy Daniels)趁勢竄出，在2018年攻下該網站的「世界首席AV女優」寶座。不過世事變化快， 最近又換人「做做」看了。

 Pornhub不久前公布了該網站2019年的各項統計數據。榮登「最多人搜尋的AV女優」排行榜冠軍的，是她：23歲、來自芝加哥的拉娜羅德斯(Lana Rhoades)。

米婭卡莉法儘管已經退役，但魅力猶在，仍高踞這個排行榜的第二名。第三名則是來自羅里達的雷麗里德(Riley Reid)。 值得注意的是，Pornhub同時指出，拉娜羅德斯也是最多女性用戶搜尋的表演者。而造訪訪該網站的女性用戶，跟2018年相比增加了兩個百分點，達到32％。最大比例年齡層用戶則為25至34歲。

拉娜羅德斯原名亞瑪拉․梅波(Amara Maple)，是捷克裔移民後代。她的童年很坎坷，16歲那年曾被送進懲教所。本來判5年，所幸關押了一年就被放出來。後來她奮發向上，完成了高中學業，還進入社區大學。不過因為工作關係，她沒唸完就休學了。

拉娜羅德斯非常用心經營社群，在Instagram、推特、Snapchat都有帳戶，最近更拍攝影片上傳到YouTube，跟大家分享。

▲▼新任「世界首席AV女優」：拉娜羅德斯。( 圖／翻攝自IG@Lana Rhoades)

▲▼新任「世界首席AV女優」：拉娜羅德斯。( 圖／翻攝自IG@Lana Rhoades)

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