理財周刊／華為風暴再起　供應鏈恐受衝擊

文／理周教育學苑．方鈞

Ｑ：自中美貿易戰以來，華為一直是川普想要動刀重點，川普政府利用美司法部起訴華為、遊說盟友勿用華為產品，更在2月16日傳出川普政府正考慮修改「外國直接產品規定」，限制外企使用美國設備替華為製造晶片，試圖切斷中國獲取美國半導體技術的管道，川普封殺令來勢洶洶，對台灣產業鏈會有影響嗎？

Ａ：華為風暴越演越烈，已經從原本國防安全防護演進為供應鏈戰爭，如果「外國直接產品規定」修改通過，未來只要是使用美國半導體設備企業為華為製造晶片，都必須向美國政府取得許可證，由於目前晶片製造商所使用設備多數使用科磊(KLA-Tencor)、應用材料(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)等半導體設備製造，中國尚無一條全中國生產的晶片供應鏈，一旦草案通過，無疑將使華為拿不到任何晶片。

華為旗下海思半導體的主要晶片供應商是台積電，是否會影響台積電出貨狀況，未來也將列為觀察重點，外媒報導草案送審約在去年十一月左右，是否通過美國政府官員持保留看法，此舉雖被評定為貿易不平等，但如果藉此遲滯中國半導體業發展，讓美國保有在科技產業龍頭地位，將有利後續中美貿易談判。

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雖華為風暴還未來襲，但中美貿易戰及武漢病毒的衝擊對中國經濟已經元氣大傷，全世界金融海嘯會不會由中國開始擴散，投資人還是需小心應對，尤其在狀況不明時，遠離華為概念股，才能夠明哲保身，華為概念股相關的晶圓、封測、網通、手機組裝供應鏈廠商，還是要酌量減少手中持股。

台股高檔震盪，任何國際利空消息都有可能造成股市急速下跌，在這樣的背景下還是建議投資人減少持股比例，空手等待機會較佳。

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