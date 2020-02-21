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財訊／中台灣摩鐵教父　洪國清發跡傳奇

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／唐復年

台中市是台灣摩鐵的重鎮，也是一級戰區，各式摩鐵設計別出心裁，甚至可能被列入台中市未來城市行銷的重點之一。翻開台中摩鐵發展史，台中商旅集團董事長洪國清可說是關鍵角色。被業界封為「中台灣摩鐵教父」的他，到底是何來歷？他又是如何引領中台灣商旅及摩鐵市場的風潮？

洪國清原本從事成衣批發業，自創過少淑女裝品牌。1989年，他在彰化縣二林開了全縣第1家汽車旅館。他回憶說，當年二林很熱鬧，全彰化有名的酒家都在二林，鎮上只有1家設備普通的旅社，連停車場都沒有，卻照樣常常客滿。於是，他乾脆來開1家汽車旅館，「開下去不得了，1個月有25天客滿！」

初試啼聲嘗甜頭　從彰化二林再攻戰台中

請繼續往下閱讀...

從1989年到2004年，是洪國清摩鐵事業的起飛期。二林的汽車旅館經營成功後，他陸續在台中郊區大肚開了華倫2館、清水開了月桂冠。後來，台中7期重劃區成了摩鐵兵家必爭之地，各業者在裝潢上不斷推陳出新，「前3家都在郊區，沒什麼競爭對手，一定要到市區拚看看！」洪國清說，適逢7期的「總宜」汽車旅館要脫手，他順勢接下，成功插旗1級戰區。

經營摩鐵有了心得，洪國清野心更大了，決定挑戰高檔商旅。他親自北上拜訪「台北商旅」設計師吳宗岳，「我很有誠意找了他兩次，終於說動對方願意操刀。」2009年「台中商旅」在台中港路（現台灣大道）、黎明路口開幕，是從國道1號中港交流道進入市區的第1個路口，更是台中市區的「大門」。台中商旅的英文LOGO是「HUNG S MANSION」（洪家大廈），洪國清不僅把這裡當成是自己的家來經營，更讓他的旅宿事業攀上另一座高峰。

「台中商旅集團」經營穩定後，洪國清進一步挑戰頂級摩鐵。他挑中位於國道1號中清、中港兩交流道間最重要的黎明路上一塊地，一口氣找了6位豪宅設計師，「我就是要蓋豪宅級的摩鐵！」洪國清說，多數摩鐵全館只用1位設計師，每個房間都長得差不多，客人不會有新鮮感。「我的裝潢設計絕對一次到位。」他豪氣地說，台中之星10年了，在中部仍然是Top One。

創造顧客新鮮感　禮聘6位豪宅設計師操刀

洪國清不斷挑戰自己，以2019年4月開幕的「鳥人創意旅店」為例，他花了1000多萬元，用上百片氟碳烤漆鋼板，拼接成立體幾何的鳥巢外觀，夜間光影雕琢令人驚豔，開車經過的人絕對會多看一眼。「這就是最好的廣告。」洪國清得意地說。鳥人創意旅店33間客房，各有不同風格，有北非紅泥牆、海底洞穴、清水模、地窖等元素，洪國清說：「最紅的就是洞穴地窖那間，至少要提早兩星期才訂得到，連我好朋友臨時要住都沒辦法。」也因此，台中市觀光旅遊局局長林筱淇一直想到「鳥人」參觀，考慮將這裡列為行銷台中的重點之一。…(本文節自財訊601期，詳全文)

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