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先探／IC設計股　三檔績優生出列

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（圖／先探投資週刊 提供）

在ＡＩ、５Ｇ的帶動之下，台灣的ＩＣ設計業處處是亮點，５Ｇ邏輯晶片聯發科、藍牙耳機晶片瑞昱、觸控板義隆今年營運動能強勁，值得關注。

文／吳禹潼

根據工研院產科國際所統計，二○一九年第四季台灣整體ＩＣ產業產值（包含了ＩＣ設計、ＩＣ製造、ＩＣ封裝、ＩＣ測試）達七五四三億元，比第三季成長了四．五％，而是與去年同時期相比，更是成長九．八％。其中，ＩＣ設計業的產值為一八九一億元，比第三季成長一．七％，同時，也較去年同期增加十五．一％。

再來看全年的表現，二○一九年台灣ＩＣ產業產值達二六六五六億元，其中ＩＣ設計業產值就占了六九二八億元，較一八年成長約八％，由此可以看出，整體ＩＣ產業的發展趨勢可說是銳不可擋。更進一步來看，ＩＣ設計類股最大優勢在於股價漲跌通常是源自於個別成長題材的帶動，再加上其產業結構較具有競爭力，毛利又高，深獲法人圈的青睞，同時市場更是願意給予較高的本益比，籌碼相對也較為穩定，因此，具有優異獲利能力的ＩＣ設計類股絕對是投資人留意布局的好標的。

請繼續往下閱讀...

ＩＣ設計百花齊放

時間進入二○二○年，隨著AI、5G、IoT等各項新應用的蓬勃發展，高頻高速與萬物聯網趨勢，幾乎正式宣告科技新時代的來臨，同時，台灣可以說是擁有全球最完整的半導體產業聚落與專業分工的國家，其中ＩＣ設計業更可以說是百花齊放的榮景，舉例來說，５Ｇ邏輯晶片相關領域有聯發科領頭，網通晶片部分則是由瑞昱拿下半邊天，驅動晶片方面聯詠的地位不容小覷；Mini LED進入高速發展期，聚積大幅受惠，ＣＩＳ的熱潮讓原相有異軍突起的表現，觸控面板的滲透率拉升更是帶動了義隆獲利持續攀高，而在這些具題材性的相關個股中，也不乏許多獲利表現始終維持在前段班的高材生，值得關注。

聯發科雖然不是ＩＣ設計類股中股價最高的個股，但因為占權值重、流動性佳、資訊透明，再加上公司長期的營運表現皆十分穩定，以信任度來說，確實獲得內、外資法人的極高評價。從營收與獲利數字來看，去年全年合併營收為二四六二．二一億元，年增三．四％，去年前三季ＥＰＳ則寫下十．六六元的優異成績。

聯發科今年最受矚目的發展絕對非５Ｇ晶片莫屬，自從去年十一月下旬發表首顆採台積電七奈米製程，鎖定高階手機市場，取名為天璣一○○○的5G SoC晶片以來，聯發科在５Ｇ晶片的布局與動作可以說是備受市場關注。而聯發科日前也正式宣布「天璣一○○○」、「天璣一○○○Ｌ」、「天璣八○○」等５Ｇ系統單晶片產品，將分別搶占不同定位的５Ｇ市場，先前已經在ＣＥＳ展中發表針對中階智慧型手機打造的天璣八○○系列5G SoC，已經於第一季正式進入量產階段，預計第二季交貨給手機廠商，屆時就可以在市場中看到首批搭載天璣八○○系列晶片的終端手機登場。

另外，由於５Ｇ晶片的銷售價格與毛利率都較４Ｇ高，外界預期，若５Ｇ市場發展順利，有助於聯發科整體營收與獲利表現比去年在更上一層樓。有國內法人初估，聯發科今年５Ｇ晶片出貨量將達逾六○○○萬顆，其中上半年約占一五○○萬顆，下半年更是有望進一步成長，因此法人樂觀看好今年將有望達成賺到兩個股本以上的表現。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2079期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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