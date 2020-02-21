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先探／消費券2.0　內需股有望受惠

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（圖／先探投資週刊 提供）

新冠肺炎持續蔓延，已重挫國內內需產業，政府正加緊擬定紓困計畫，市場也樂觀預期「振興抵用券」有望使餐飲、百貨、觀光等族群業績扳回一城。

文／吳旻蓁

中國武漢肺炎持續延燒，連帶重擊國內民生消費，十六日更傳出第一個死亡案例，防疫難度更升級，也為經濟復甦增添變數。國發會經濟發展處日前指出，因疫情影響，使台灣在觀光、電子零組件、汽車零組件、石化、機械設備等五大產業所受衝擊最大。因此行政院拍板，匡列六○○億元的新冠肺炎紓困特別預算，將以一年為期實施，協助相關產業紓困。

其中，與老百姓最直接相關，同時話題討論度最高的肯定是「振興抵用券」，據悉，政府初步計畫將發放至少二○億元的抵用券，類似目前市面上一般常見Coupon折扣優惠券的概念，藉此刺激民生消費，預計會待疫情緩和、消費逐漸回溫後，搭配國旅等其他政策一同推出。雖然目前尚未研擬出確切發放方式以及適用範圍，但市場已開始期待政府此舉能夠刺激國內相關內需產業需求增溫，包括觀光、餐飲、百貨、零售通路等連鎖效果帶動下，晶華、遠百、寶雅、富邦媒、統一超等個股皆可望受惠。

請繼續往下閱讀...

晶華殖利率跳升

本就屬於此次疫情的防疫受惠股寶雅，因為疫情帶動防疫用品銷售成長，加上春節買氣旺，元月營收以十六．三億元續創歷史新高，年增二五．七二％。市場也持續看好，在衛生紙、洗手乳等清潔用品帶動下，二月營收仍有望繳出佳績。優異表現也反映在股價上，近幾日股價漲勢凶猛，價量齊揚，以五四五元寫下掛牌以來新高紀錄。

內資法人強調，「寶雅的大漲除了防疫的概念發威下，本業營運端出好成績更是重要的關鍵」，公司公告去年財報，全年稅後純益為十八．八六億元，折合每股ＥＰＳ是十九．三元，營收與獲利同步創下歷史新高，另一方面，董事會決議配發現金股息十七．一元，法人表示，「對於長期持有寶雅的股東而言，既賺了股價的價差，也賺了豐厚的現金配息」，而就今年度的展望來說，公司近年對展店的態度相當積極，除了主要品牌寶雅外，去年下半年也順利推出五金百貨品牌「寶家」，目前，寶雅在全台共有二三○間店、寶家五間，今年公司展店腳步更加速，計畫再增加二○間店；而寶家進入起飛期，今年計畫擴增至三○間，且預估未來每年平均將以三○間店為目標展店，成為新的業績成長動能。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2079期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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