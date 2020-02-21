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疫情之外…新冠肺炎重擊「經濟+人心」！美收養家庭：孩子過不來

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,美國。（圖／路透）

▲美國唐人街相當冷清。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情正挑戰的全球的公共衛生系統，不僅如此，還連帶影響到經濟，同時也衝擊到日漸敏感的「人心」。疫情讓各大連鎖企業的業績下跌、旅遊業嚴重虧損，面對未知的病毒，人們本能性的築起防衛心，加上近年民族主義再起，頻頻傳出亞裔臉孔遭排擠、歧視的狀況，就連「跨國領養」也卡關。

CNN報導指出，新冠肺炎正以各種方式影響著中國，甚至是全球各地的商業、旅遊與生活。包含星巴克、Nike，甚至是高級奢侈品凡賽斯（Versace）等知名品牌，皆關閉了數間位在中國的門市，僅有少數的店面維持著短暫的營業時間，但客人已大幅減少。蘋果（Apple）表示，中國的疫情影響了iPhone的零件生產；迪士尼也宣布，上海與香港的園區無限期關閉，損失預估達2.8億美元。

另外，對病毒的恐懼，也助長了種族主義和排外情緒，許多國家民眾只要看到「亞裔」臉孔，就避之唯恐不及，連帶許多國家的中式餐廳也受到波及。CNN指出，澳洲、加拿大與美國的唐人街人潮銳減，甚至也有許多餐廳直接在門口貼著「禁止中國人進入」，甚至還有法國雜誌用「黃色警戒」當標題，在封面放上一張戴口罩的亞裔女子照片。

遭到波及的還有準備從中國領養小孩的家庭，美國自本月初開始，除綠卡持有者和美國公民的直系親屬外，禁止14日內到過中國的非美國公民入境，也發出了對中國的旅遊警戒。這也變相讓準備被領養的孩子困在育幼院，在美國的養父母表示，他們至今不曉得何時才能見到孩子。

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