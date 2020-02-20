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小確幸來了！金管會放寬電支機構合作帳戶　民眾可省15元手續費

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會修正「電子支付機構專用存款帳戶管理辦法」部分條文，將於近日發布施行。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（20）日表示，修正「電子支付機構專用存款帳戶管理辦法」部分條文，以往電子支付機構可以與合作銀行申請開立帳戶，可以省下15元的跨行轉帳費用，未來將擴大到信合社或全國農業金庫，目前已完成法規預告，將依行政程序於近日發布施行。

為因應實務作業需求，金管會增加電子支付機構及專用存款帳戶銀行作業彈性，並確保支付款項安全。這次修正重點有3個，首先是開放電子支付機構或受託銀行得向信用合作社或全國農業金庫申請開立合作帳戶，以提升民眾支付便利性，及促進普惠金融推廣。

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金管會銀行局官員表示，到目前為止，電支帳戶會綁銀行存款帳戶，不過如今尚未開放與信合社開立合作帳戶，因此民眾有信合社的帳戶，要在街口等電支機構開電支帳戶時，從信合社帳戶轉到街口在銀行的合作帳戶，需要多付跨行轉帳手續費15元，未來修正上路後，民眾若用任何一家金融機構的帳戶，都可以免去15元的手續費。

第二，增訂電子支付機構指示合作銀行進行資金調撥的管理規範，考量電子支付機構「直接」指示合作銀行移轉或調撥支付款項，應有相關管理規範，以利管理銀行與合作銀行間之權責劃分。銀行局官員說，這次增訂控管機制，對於民眾支付款項更為安全。

第三，要求電子支付機構開放資訊系統查詢功能，提供管理銀行得隨時進行帳務核對，包括代理收付款項金額、儲值款項金額、在途款項金額、提領款項金額等。銀行局官員指出，民眾可以即時查看金額是否一致，有助於確保交易款項安全。

金管會表示，這次法規鬆綁，讓民眾支付更簡單、便利，有利於行動支付之推廣，未來將持續積極推動電子化支付普、措施，以打造友善的電子化支付環境。

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