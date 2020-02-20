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新冠肺炎疫情衝擊稅收　營業稅首當其衝

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情恐怕衝擊今年稅收，先觀察營業稅的影響。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（20）日發布統計通報指出，過去在2002到2003年我國受到SARS與網路泡沫夾擊，稅收分別短徵849億元、1,203億元。財政部統計處官員指出，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情雖然是短期因素，但仍會影響到稅收。

根據財政部公布統計，2001年受到網路泡沫、2003年受到SARS影響，稅收連年低於預估值，2009年更在全球金融海嘯肆虐下，稅收短少了2538億元。顯示，短期的大型嚴重的傳染病確實是會影響到稅收，官員表示，首當其衝的是營業稅。所以這幾個月的營業稅報繳情形值得觀察。

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過往政府在預估稅收預算數，是參考主計處經濟成長率，還有個稅目特性、稅制調整及近年稅收情形等。但是，審議盪執行往往都要跨三個年度，舉例來說，今（2020）年的預算數要從2018年開始評估，去（2019）年立法院審議，今年開始執行，所以一旦經濟有大的變化，就很容易稅收超過預算數（超徵）或者是少於預算數（短徵）。

就財政部的統計資料顯示，至去年底止已經連續六年稅收高於預算數，去年則是達到了830億元，雖然不如2014年、2015年破千億的水準，但是仍是優於預期。且我國稅收規模大多大於2兆元，所以差異1%等於就差異了200億元，2%就是400億元，顯示預估的難度。

去（2019）年稅收執行數大於預估數（超徵）的主要來源為綜所稅，主要是因為2018年上市櫃公司股利發放創歷史新高，受僱員工平均薪資年增3.94%，綜所稅稅基大幅成長，使得實施稅制優化方案而減少的稅收幅度較原預期為低，
致多出422億元，達成率109%。

另外營所稅多出294億元，達成率105%；土增稅多出108億元，達成率 112%；營業稅58億元，達成率101%；遺產稅51億元，達成率127%；酒稅與關稅各多出35億、30億元，達成率各為105%、103%。

不過世事難料，我國從2019年底才剛走出中美貿易戰陰霾、出口動能回升，創下連續六年稅收高於預算數，但2020年初就遇上新冠肺炎影響兩岸產業鏈，出口、稅收恐怕有短期衰退趨勢。

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