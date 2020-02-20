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小股東戰勝！金管會拍板鬆綁「張綱維條款」　顧立雄盯今年股東改選

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▲▼金管會109年新春記者會，主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會鬆綁「張綱維條款」惹議，金管會主委顧立雄今（20）日親上火線說明，決定維持原修正條文，除了必須要1年以上持有已發行股份總數至千分之5之外，也增訂持有的股數必須是200萬股門檻，將特別關注今年金融業股東改選情況，檢視是否有規避金融業負責人適格性審查的行為。

金管會1月14日預告修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，明定金融機構召開股東會徵求人資格條件，除了必須要1年以上持有已發行股份總數至千分之五之外，同時也增訂持有的股數必須是200萬股（2,000張股票）門檻，也可擔任委託書徵求人，預計今年股東會開始試用。這是為了防堵類似遠航董事長張綱維入主三信商銀同樣的狀況，規避金管會對大股東持股超過10%要資格審查的規範，也被外界視為「張綱維條款」。

請繼續往下閱讀...

不過，這項修正卻引起正反兩方的激辯，支持者認為，門檻降低才有機會讓小股東行使董事候選人提名權等，提高董事會透明度；反對者則說，擔心有人會趁機透過幾位持股不高的徵求人，規避大股東適格性的審查，也就是說其他「張綱維們」也可當徵求人，恐不利於金融市場穩定。

金管會主委顧立雄對此表示，這次修改並沒有立委施壓，主要是金融業工會來反映，千分之5的門檻太高，透過一般徵求表達意見或參加董監選舉，相當困難，加上思考當時張綱維事件所引發修改委託書的關聯性，經過內部討論後認為，委託書是股東行動主義的象徵，包括提案權、投票權等，使用目的是讓持有一定股份的股東，結合小股東來表達意見；預告期間共有53個意見回饋，其中38個贊成、15個反對。

顧立雄舉例，中信金資本額近2,000億元，若只留持股0.5%的門檻，就是1億股，不過若是像瑞興銀行資本額30億元，0.5%就是157萬股，低於千分之五門檻設定的200萬股，由此可見落差相當大，因此為了不讓部分人因經濟狀況享有優勢，希望能夠回歸本意，法規應有衡平性的設計，從金融監理來看，不能影響委託書中性的制度。

顧立雄指出，今年會關注金融業股東改選情況，是否會有人利用2,000張股票較低的門檻，分散進行一般徵求3%，將會檢視是否有規避金融業負責人適格性審查。至於如何避免出現張綱維事件，他則說，用委託書進行一般徵求時，要搭配7月1日上路的持股透明行動方案，公告一般徵求委託書的最終控制權人、最終實質受益權人，若沒有如實揭露，將構成不誠信、不正當，即使當選董事也無效，強調有規避大股東適格性審查的行為時，金管會將會進行「適當的了解」。

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