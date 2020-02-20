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收納櫃龍頭樹德加碼投資台灣　斥資逾18億元拚多角化轉型

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▲經濟部今（20）日通過收納櫃龍頭樹德企業在台投資案，將斥資超過18億元於南投南崗工業區打造新企業總部。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部今（20）日通過收納櫃龍頭樹德企業在台投資案，將斥資超過18億元於南投南崗工業區打造新企業總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（20）日通過根留台灣企業投資案，收納櫃龍頭樹德企業將斥資超過18億元，在南投南崗工業區擘建具有南島文化特色的新總部「半山夢工廠」，力拚多角化經營在台升級轉型。

官員指出，在許多辦公桌上可見的「樹德櫃」是不折不扣的臺灣之光，曾經奪下德國IF設計獎等多項設計大獎的樹德企業，發跡於臺中家庭代工，歷經半世紀淬鍊走上品牌之路，並以自有品牌研發出全世界第一個塑膠工具箱。

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樹德堅持只用臺灣本地產無毒可回收全新原料，將美學、機能、自然共生等理念注入產品細節，為居家、辦公、工業塑造合宜美觀的收納空間，近年也開創3C、醫療新事業，將2大品牌SHUTER、Livinbox插旗全球65國，取得歐美20多項專利。

為了在傳產外找尋多角化經營的轉型出路，樹德斥資逾18億元擘建新總部「半山夢工廠」，汲取美、德、澳建築設計經驗，融匯智慧製造、研發、文化觀光與永續環保於一體，同時將招募73名專業人才。預計完工後將申請美國LEED及臺灣綠建築雙標章，期望帶動南崗工業區廠家一同轉型為零排放、零污染企業，讓臺灣製造能量在國際舞臺上更加發光發熱。

依據經濟部投資台灣事務所統計，「根留臺灣企業加速投資行動方案」自去年7月推出以來已召開22次聯審，45家根留企業響應超過969億元投資，可帶來7,112個本國就業機會。

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