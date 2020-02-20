108年Q4經常帳順差170.2億美元　較2018年同季減少17%

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（20）日公布108年第4季國際收支，經常帳順差170.2億美元，較上（2018）年同季減少35億美元或17%，金融帳淨資產增加99.5億美元，央行準備資產增加74.8億美元。

經常帳中，商品貿易順差143.1億美元，較上年同季減少26.6億美元。其中出口較上年同季減少13.9億美元，主要是受全球經濟趨緩及國際原物料價格跌多漲少等影響；進口較上年同季增加12.7億美元，原因則為半導體設備投資強勁。

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服務收支逆差11.1億美元，較上年同季增加5.1億美元，主要係旅行收入減少，以及電信、電腦及資訊服務支出增加。初次所得順差47.7億美元，較上年同季減少2.3億美元，主要係支付外資證券投資所得增加；二次所得則逆差9.5億美元，較上年同季增加1億美元，主要係工作者匯出款增加。

金融帳方面，本季直接投資淨資產減少3.3億美元。其中，居民對外直接投資淨增加35.5億美元，外資直接投資淨增加38.8億美元。

證券投資淨資產增加11.3億美元，為2014年第三季以來新低。居民對外證券投資淨增加106.7億美元，主要係國內投信基金投資國外債券增加；非居民證券投資淨增加95.4億美元，為2011年第一季以來新高，主要係外資增持台股。

衍生金融商品淨資產增加2.7億美元，主要係其他金融機構支付衍生金融商品處分損失，負債減少。其他投資淨資產增加88.8億美元，主要係銀行部門存放國外聯行增加。

▲ 108年第四季國際收支。（圖／中央銀行）

108年全年經常帳順差643.5億美元，金融帳淨資產增加528.6億美元，央行準備資產增加166.6億美元，108年準備資產為99年以來新高，主要係外匯存底投資所得應用增加。

108年全年旅行收入為143.73億美元，為歷年來第三高紀錄；旅行支出為205.07億美元，創下歷史新高，逆差61億美元也為歷史新高。央行指出，隨經濟規模與所得增加，旅行收入、支出都會增加，而國人出國旅遊越來越多，也是旅行支出創新高主因。

對於中國大陸新冠肺炎(COVID-19)疫情對第一季國際收支的影響，央行表示，在經常帳部分，主要是看商品的輸出入，要觀察斷鏈情形是短期還是中長期因素；此外，本來在第一季當中，一月就有春節效應，加上二月遇到疫情影響，進口、出口都預期會減少，但最終仍要看數據表現。

而在服務貿易部分，因疫情會讓來台遊客、出國旅客都同步減少，旅遊收入、支出皆會下降，因是雙邊同時受到影響，就旅行收支部分較難判斷。