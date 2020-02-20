宏碁復工率達73%　陳俊聖： 下半年優於上半年將更極端化

▲宏碁董事長陳俊聖防疫站在玻璃罩後方演說。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（20）表示，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，雖然短期會造成供應鏈出現問題，但是不會到斷鏈這麼嚴重，而且目前復工的狀況越來越好，從首日復工率23%，直到19日復工率已經成長到73%，並認為今年下半年優於上半年的情況將更極端化。

陳俊聖今日在新春記者會中，首先播放《全境擴散》的電影片段，並分享以前看就是想像的畫面，現在看就成為現實的場景，並由於自己剛從澳洲參加完亞太經合會返國，因此特別將自己隔離在玻璃罩後方，小心謹慎地面對做好防疫措施。

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▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

首先談到中國大陸復工狀況，陳俊聖表示，新冠肺炎疫情的確在短期會造成供應鏈出現問題，所以不會到斷鏈這麼嚴重，而且元月庫存原料備貨充足，預計可以出貨到第2季，只是會面臨一些原本沒有想到運輸物流問題，像是司機無法跨省運送，就導致出貨的時間會拉長，還有缺少包材。

陳俊聖表示，宏碁復工的狀況良好，從員工到廠比率來看，2月11日雖然只有23％的復工率，但是到昨（19）日為止，已經提升到73%的復工率，並強調除了武漢以外，宏碁在中國大陸的20個辦公室都已經復工。

陳俊聖分享，宏碁去年在輕薄筆電有14%成長、電競產品有58%成長，幅度皆優於市場表現，並從這波疫情看到宅經濟，可以藉此改變消費者的Life style，從中長期來看就是一個商機，因此假設如果疫情控制順利，原本下半年銷售優於上半年的態勢將會呈現更極端化。