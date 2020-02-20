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台積電攜意法半導體開發氮化鎵製程　近期送樣

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▲▼半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲因車用及特殊製程需求，氮化鎵近期非常搶手，圖為示意圖。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電今（20）日宣布，與香港商意法半導體（STMicroelectronics）攜手合作特殊製程氮化鎵（Gallium Nitride，GaN）開發，並將分離式與整合式氮化鎵元件導入市場，意法將採用台積電的製程技術來生產的工業與汽車功率轉換產品，首批樣品預計今年稍晚送樣，產品於數個月內便能提供。

氮化鎵是一種寬能隙半導體材料，相較於傳統的矽基半導體，氮化鎵能夠提供顯著的優勢來支援功率應用，這些優勢包括在更高功率獲取更大的節能效益，以致寄生功耗大幅降低；氮化鎵技術也容許更多精簡元件的設計以支援更小的尺寸外觀。

此外，相較於矽基元件，氮化鎵元件切換速度增快達10倍，同時可在更高的最高溫度下運作，這些強大的材料本質特性讓氮化鎵廣泛適用於具備100伏與650伏兩種電壓範疇之持續成長的汽車、工業、電信、以及特定消費性電子應用產品。

請繼續往下閱讀...

相較於矽技術，功率氮化鎵及氮化鎵積體電路產品，在相同製程上效益更優，能夠協助意法半導體提供中功率與高功率應用所需的解決方案，包括應用於油電混合車的轉換器與充電器。功率氮化鎵及氮化鎵積體電路技術將協助消費型與商用型汽車朝向電氣化的大趨勢加速前進。

意法半導體汽車產品和分立器件部總裁Marco Monti表示，做為要求極高的汽車及工業市場中寬能隙半導體技術及功率半導體的領導者，意法半導體將功率氮化鎵及氮化鎵積體電路產品導入市場。台積電是可信賴的專業積體電路製造服務夥伴，能夠滿足意法半導體之目標客戶對於充滿挑戰的可靠性及藍圖演進的獨特要求。

Marco Monti表示，此項合作補足了公司在法國圖爾地區以及與電子暨資訊技術實驗室（CEA-Leti）合作所從事的既有功率氮化鎵活動。對於功率、智慧型功率電子、以及製程技術而言，氮化鎵代表下一個重大的創新。」

台積電業務開發副總經理張曉強表示，台積電期待和意法半導體合作把氮化鎵功率電子的應用帶進工業與汽車功率轉換。此合作將大幅提升節能效益，支援工業及汽車功率轉換的應用，讓它們更環保，並且協助加速汽車電氣化。

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