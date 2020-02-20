日官員失言「不像哥吉拉那樣咳嗽就不會傳染」！　厚生省道歉了

▲鑽石公主號目前停靠在橫濱港。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

停靠在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪自昨（19）起讓乘客下船，今約莫有500人啟程返家，船上感染者也將送往愛知縣岡崎市隔離治療。但厚生勞動省官員卻在一場居民說明會上說，「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽的人，就不會傳染」，引發譁然。為此，厚生勞動大臣加藤勝信公開道歉。

日本迄今已出現第3起新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。共同社引述厚生勞動省說法指出，讓遊輪停靠橫濱港、提供醫療協助給有需要的人，是適當應對措施。

面對即將到愛知縣岡崎市接受隔離治療的確診患者，當地居民顯得相當擔憂，厚生勞動省也為此舉辦一場說明會，希望能透過面對面談話緩解在地居民的疑慮。但厚生勞動省東海北陸厚生局長金井要卻說，「只要沒有像哥吉拉那樣大聲咳嗽的人，就不會傳染。」他事後表示，此番言論只是在開玩笑，但仍引起當地居民的不滿。

對此，厚生勞動大臣加藤勝信公開道歉，直說這是不恰當的發言。

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