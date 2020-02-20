經貿往來不中斷　貿協加碼80個貿易訪問團、200個小型機動團拓銷

▲外貿協會秘書長葉明水。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（20）日舉辦第三屆新南向國家企業家聯誼會年度聚會，此次以「跨越臺灣視野、深入國際鏈結」為主軸，辦理「2020年新南向市場經貿趨勢論壇」，外貿協會秘書長葉明水表示，2020年新南向2.0以「機動」結合「數位」模式，推出「小型機動團」，並且結合當地各大電商平台各種免上架費、年費5折等優惠雙管齊下，進而協助業者布局海外通路。

葉明水指出，新冠肺炎(COVID-19)疫情持續燃燒，近三個月停辦許多經貿活動，貿協在疫情結束後，將加碼出發，包括擴大邀請國外買主數來台採購，增加50至80個貿易訪問團、200個小型機動團。

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另外，疫情持續延燒，葉明水更提到，在這段期間將會透過線上服務、視訊會議、電商平台如台灣經貿網等服務來提供業者需要，讓業者可以不必出門也能做生意，等待疫情過去才有辦法舉辦更多實體活動。

而日前菲律賓針對台灣禁航，是否有台商受到影響，葉明水則說，這段時間的確因為疫情影響，有不少人因此減少出差的頻率，避免搭飛機這也是事實，不過菲律賓禁航令也已經撤回，其他東南亞國家航班也都正常，因此商務、旅行一切都算正常，其中經貿合作也都順利並無受到影響。

▼外貿協會秘書長葉明水。（圖／記者余弦妙攝）

而貿協也指出，東南亞的網路使用者成長量在未來5年中為全球之最，其中電子商務的網站成交金額預計在2025年突破1千億美元的大關。

PChome Thai總經理蔡文雄指出，東南亞電商市場呈跳躍性成長，2019年的網路使用者達3.6億人口，消費者體驗一切從網路開始。決策消費者購買行為依序為價格、品牌與產地，品牌力正吃重，因此，選對行銷模式與經營社群商務非常重要。

最後貿協說，「新南向國家企業家聯誼會」秉持著「經驗交流」、「資訊分享」與「群聚能量」的創會精神，活動會場設置國家諮詢桌，廠商會員們與各國駐台辦事處以及本會的市場研究員互動交流，臺灣團隊品牌實力將逐步強化，歡迎廠商加入。