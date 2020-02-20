破盤了！遠傳、台灣大搶續約客　再推399及319雙飽優惠

▲5G即將開台，電信業者推優惠方案搶續約客戶。圖為示意圖，當事人與本新聞無關。

圖文／鏡週刊

台灣電信業者競爭相當激烈，經歷過先前的「499之亂」後，7月份因應5G開台，業者將再度推出399、319等不同優惠方案，搶攻合約到期的客戶，其中以遠傳和台灣大最為積極。

在2018年5月時，台灣電信業者推出499資費雙飽方案（上網吃到飽、網內講到飽），造成各個門市大排長龍申辦門號的情形，當時被網友們稱為「499之亂」。如今，這一批綁約30個月的499雙飽客戶，將在2020年下半年陸續到期。

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根據《中央社》報導，市場人士分析，台灣預計在今年7月開台5G，眾多電信業者已經準備好「固樁」，私底下採用優惠方案留住客戶，包含499雙飽續約、399及319等不同優惠方案，來防止客戶流失的問題。

遠傳電信表示，會針對續約客戶的需求做調整，給予不同的優惠方案，像是想要換手機的客戶，就會提供他們非常態性的專屬優惠。台灣大哥大回應，如果499雙飽方案的客戶要續約的話，因為台哥大現在僅有599的方案，所以會在合約期間採取每個月減免100元的優惠。



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