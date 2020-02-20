理財周刊／台股區間整理盤布局首選

繼漲價題材之後，營收黑馬股成為市場新寵，而生產原料藥、學名藥與抗生素的個股，在陸廠來不及復工下，潛在轉單效應也是一大利多。

文／馮泉富

台股在媒體仍舊恐慌的負面氛圍下，拉出了十個交易日的反彈波，一度站上均線糾結區，可惜撐不過兩天再度失守，加權指數大概率將進入區間橫向整理。

指數進行區間整理 個股反應財報預期

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目前回首一看，第一季最好賺的行情恐已結束。其實我們在二月五日當周就明確指出，在鼠年台股開盤與陸股開盤兩輪驚恐打擊下，台股雖未達信心崩潰的地步，但雖不中亦不遠矣，一般投資人爭相出場，只會出現一種效應，就是沒信心的籌碼將換到願意中長期持有者手上，尤其是去年第四季大量獲利出場的壽險法人。

本刊並明白點出，不是所有的族群都有條件再創高的，漲價題材族群中首要追蹤的屬CIS影像感測元件族群，例如原相(3227)、晶相光(3530)、勝麗(6238)、精材(3374)等；目前已得到驗證，日前大部分都再創波段新高。當然，等到成為市場焦點，籌碼也亂了，短線上再去追高是討不到便宜的，反而容易被市場修理，這就是金融市場。

事實上，台股還不是本波反彈行情最強的，包含日、韓在內的亞洲股市，在三～十二個交易日內，都陸續回升至疫情爆發前的指數位置。其中，中國大陸的深圳綜指還創下超過一年半的波段新高。顯然，股市走勢一向不會與市場一面倒的看法相同，符合市場心理學的論點。

接下來的一個月，是行情的盤整修復期，亦是疫情是否受控的關鍵期，因為這攸關亞洲製造業供應鏈復工之進度，也關係著首季財報下修之程度。

總之，投資人應該先降低交易的頻繁度，留意外資買賣超之慣性，並追蹤下游復工進度與實際需求之變化，這樣在回溯中游、上游之訂單需求時，才不至於誤差過大。

美股短線拉回機率開始增加

全球資本市場除了聚焦中國疫情的發展以外，也同時關注美國聯準會(FED)之貨幣政策是否有改變，因為全世界人口最大的兩個國家，印度及中國，其消費者物價指數CPI不約而同地快速拉升。

中國一月份消費物價(CPI)年增率攀高至五．三八％，不但高於市場法人預期的四．九％，也遠高於前期的四．四六％，並創下八年餘的新高。

無獨有偶，印度因二○一九年第四季出現異常降雨量，大幅影響農作物產量，食品類價格劇增，急速推升通膨壓力，一月份消費者物價指數年增率攀高至七．五九％，比中國大陸有過之無不及。

幸虧FED主席鮑威爾日前重申，美國經濟穩健，當前的貨幣政策是適當的，只要經濟情況維持目前趨勢，聯準會將維持利率不變。若經濟數據不如預期或前景產生重大變化，聯準會將採取應對措施，並密切關注中國COVID-19疫情發展。

不過，FED主席鮑威爾也同時表示，隨著美國短期融資市場流動性緊縮問題緩解，聯準會也將逐步退出回購操作並減緩國債購買的步伐。這句話很重要，是否將促使美股短線拉回，投資人需要留意謹慎。

另外，鮑威爾也對美國債務持續上升表示擔憂，認為美國政府應把聯邦財政保持在可持續的水準，以便未來經濟出現衰退時，可有餘裕提出刺激措施穩定經濟。

可惜的是，但美國財政赤字仍在持續擴大中，二○二○財會年度的前四個月(二○一九年十月～二○二○年一月)累計財政赤字已達三八九一．八五億美元，較二○一九財會年度同期增加二五．四四％，美國財政部預估二○二○財年的財政赤字將達到一．○五兆美元，高於二○一九財年的九八四三億美元。財政赤字快速擴張，有其不可持續性，這是投資人中長期需要謹慎留意的金融市場灰犀牛。

至於美國本身的一月消費者物價指數(CPI)，則由前月的二．三％上升至一月份的二．五％，仍在預估範圍之內。一月零售銷售月增長○．三％，高於二○一九年十二月下修後的○．二％，為連續第四個月成長；年增率為四．三八％，雖較前期略為下降，但擴張力道仍符合預期。

這也是FED維持利率不變的原因之一。短線上對美股不利的因素還有第一季的GDP增速，根據CNBC針對11名分析師進行調訪發現，美國首季GDP成長率平均估值僅為1.2％，比去年第四季的2.1％，大減近1個百分點。

在該調查中，瑞銀對美國首季GDP成長率的估值最低，只有○．四％。德銀則預測，基於肺炎影響，將使美國首季成長率削減○．三個百分點，波音危機則令美經濟再減少○．四個百分點。

中國內需受衝擊 影響台灣GDP

再把焦點拉回台灣，由於中國大陸為台灣出口的最大占比區域，且本次疫情對大陸內需之衝擊非同小可，再加上中國大陸GDP占全球比重已由二○○三年的四．三％擴增至目前的一六．三％，其對全球的影響力已不可同日而語。

雖然主計總處估計，這一波新冠病毒疫情對經濟成長的衝擊將低於SARS，不會高於○．五個百分點，不過衝擊性依舊不容小覷。

觀察台灣二○一九年對中國出口占整體出口的四成，其中又以電子零組件、光學器材的占比皆高達六成以上，潛在受影響程度高於其他類別；另外，中國已實施旅遊禁令、台灣也暫緩中國、港澳人士來台，將影響台灣近四成國外旅客來源。

據觀光局調查，中國、港澳遊客的每人每日平均消費額高於整體平均一九一．七美元，是台灣國外觀光客消費主力，加上亞洲確診病例提高，各國均提出旅遊警示，將降低國際旅遊活動，勢必衝擊台灣觀光業。

主計處對第一季及第二季的商品與服務出口年增率預估，下修至一．九％及一．二六％，大於其他支出的下修幅度；並將今年首季經濟成長由三．○二％大幅下修至一．八％，創下二○一六年第三季以來最低，民間消費成長率更跌至○．七五％，創下二○○九年第四季金融海嘯以來最低。

民間投資方面，國內半導體先進製程、台商回流、5G網路建設等投資將持續擴增，但仍將間接受到疫情影響，主計處對今年首季民間投資年增率預估下修○．九七％，且因二○一九年比較基期較高，整體二○二○年民間投資預估年增率下修至三．一％。

元月營收優於預期 展旺有機會異軍突起

由於今年農曆春節落在元月，工作天數較少，整體上市櫃公司元月營收衰退至二．六三兆元，年減一一．三三％，月減一七．九九％。不過，仍有部分個股的元月營收年增率擴張力道強勁，值得追蹤。

例如展旺(4167)，其為抗生素製程開發、原料藥(API)生產、針劑充填的專業一貫廠，且是全球少數能穩定生產「培南類抗生素(碳青黴烯)」的公司，更具備培南類新藥製程開發與量產的能力。

一月營收為一億三二二七萬元，較二○一九年一月的九二三九．六萬元相較，年增率為四三．一六％。展旺在苗栗竹南鎮、台南共有五個廠。

竹南一廠主要生產美洛培南的API，竹南二廠為行政中心，並在近年陸續完成非培南藥品的新廠設置、及台灣與美國的查廠。

台南一廠則生產亞胺培南的API、並規劃有培南類之新藥的研發代工，台南二廠則是厄它培南與新美洛培南的原料藥廠，台南三廠為針劑充填廠。

展旺亦擁有獨特的原料藥、長效針劑、奈米長效針劑技術平台，故除了培南類抗生素外，目前亦跨入培南類之新藥製程開發量產，及非培南類學名藥之針劑生產。

法人預估展旺二○二○年營收約十八．七億元，年增率約四三％，EPS預估約一．二三元，由虧轉盈，值得追蹤。

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