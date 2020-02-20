發明「複製貼上」！蘋果前傳奇工程師Larry Tesler 逝世...享壽74歲

▲工程師泰斯勒（Larry Tesler）於17日逝世。（圖／翻攝自維基百科）

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「剪下、複製、貼上」是當今電腦、手機不可或缺的核心功能，大幅提升了編輯文字的便利性，即便是不熟識 3C產品的用戶，接觸後也能非常容易上手這項功能，這一切都要歸功發明人泰斯勒（Larry Tesler），不過他於美國時間本週一（2月17日）逝世，享壽74歲。

根據《The Verge》報導，泰斯勒出生於1945年的紐約，並就讀史丹佛大學電腦科學系，接著在1973年加入全錄公司（Xerox）的研究中心PARC（Palo Alto Research Center），泰斯勒就是在這裡研發出「剪下、複製、貼上」的功能，這項功能也成為如今使用者介面最重要的功能之一。

PARC早期以圖像化使用者介面，以及用滑鼠導航（navigate）聞名，甚至觸發了蘋果創辦人賈伯斯的靈感，創立了Apple電腦。泰斯勒也於1980年加入蘋果，工作了17年之久，參與麥金塔、QuickTime等多種產品開發；1993年泰斯勒晉升為首席科學家，此外他也曾擔任過副總裁。

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