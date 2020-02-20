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為保音樂才華！英女「邊開腦邊拉小提琴」...演奏多首美妙歌曲

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▲為保音樂才華，英國女子邊動腦部手術邊拉小提琴。（圖／路透）

▲英國女子邊動腦部手術邊拉小提琴。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

53歲的特納（Dagmar Turner）是英國懷特島（Isle of Wight）的一名音樂家，在2013年因癲癇被診斷出有腦腫瘤，由於腫瘤從去年開始變得更具侵略性，因此決定動手術。醫生為確保在手術過程中不傷及她的音樂能力，在切除大腦右額葉的腫瘤時讓她拉奏小提琴，右額葉接近大腦控制左手細微動作的區域。

綜合外媒報導，為防損特納拉琴的功力，倫敦國王學院醫院（King's College Hospital）神經外科顧問醫師阿什坎（Keyoumars Ashkan）想到一個方法，手術團隊繪製特納腦部影像、打開頭骨，然後讓特納在手術時拉奏小提琴。

阿什坎醫生指出，「我們知道小提琴對特納有多重要，所以必須保護她大腦中脆弱區域的功能，我們成功地切除了90%以上的腫瘤，同時保留了她左手的全部功能。」

阿什坎醫生說，「我們每年進行約400例切除手術（切除腫瘤），這通常需要喚醒患者進行語言測試，但這是我第一次讓患者演奏樂器。」

在手術過程中，特納拉奏蓋希文（GeorgeGershwin）的爵士樂經典作品「夏日時光」（Summertime），以及西班牙創作歌手胡立歐（JulioIglesias）的歌曲。

在手術三天後，特納已經回到了家中，她特別感謝為她動手術的醫生，「我對小提琴充滿熱情，我從10歲就開始拉小提琴，想到會喪失拉琴能力就令我感到心碎。」

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