為保音樂才華！英女「邊開腦邊拉小提琴」...演奏多首美妙歌曲

▲英國女子邊動腦部手術邊拉小提琴。(圖/路透)

記者康心禹/綜合報導

53歲的特納(Dagmar Turner)是英國懷特島(Isle of Wight)的一名音樂家,在2013年因癲癇被診斷出有腦腫瘤,由於腫瘤從去年開始變得更具侵略性,因此決定動手術。醫生為確保在手術過程中不傷及她的音樂能力,在切除大腦右額葉的腫瘤時讓她拉奏小提琴,右額葉接近大腦控制左手細微動作的區域。

綜合外媒報導,為防損特納拉琴的功力,倫敦國王學院醫院(King's College Hospital)神經外科顧問醫師阿什坎(Keyoumars Ashkan)想到一個方法,手術團隊繪製特納腦部影像、打開頭骨,然後讓特納在手術時拉奏小提琴。

阿什坎醫生指出,「我們知道小提琴對特納有多重要,所以必須保護她大腦中脆弱區域的功能,我們成功地切除了90%以上的腫瘤,同時保留了她左手的全部功能。」

阿什坎醫生說,「我們每年進行約400例切除手術(切除腫瘤),這通常需要喚醒患者進行語言測試,但這是我第一次讓患者演奏樂器。」

在手術過程中,特納拉奏蓋希文(GeorgeGershwin)的爵士樂經典作品「夏日時光」(Summertime),以及西班牙創作歌手胡立歐(JulioIglesias)的歌曲。

在手術三天後,特納已經回到了家中,她特別感謝為她動手術的醫生,「我對小提琴充滿熱情,我從10歲就開始拉小提琴,想到會喪失拉琴能力就令我感到心碎。」

Dagmar Turner, a 53-year-old management consultant and passionate violinist from the Isle of Wight, had a tumour removed at King's College Hospital