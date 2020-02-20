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理財周刊／禍不單行

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

新冠肺炎肆虐，中國要全面復工還要一段時間，缺工、缺料所造成的斷鏈危機，直接影響到台灣的製造業、科技業，尤其蘋概股首當其衝，相關類股包含可成、廣達、正崴、台郡、玉晶光一片「綠油油」，第一、二季營收不會太樂觀。

中國各地封街、封城，除了供應鏈受影響，下游銷售連帶受到波及，據蘋果一月二十八日財測預估第一季一四．八％來自大中華區營收，截至目前第一季年增僅三．一％。南韓三星的出貨也開始拉警報，三星雖然將產品拉到越南，但生產關鍵零組件三○％來自中國，供應鏈及物流陷入困境，如果再持續兩周，可能產生零組件「失控」現象，二○二○年三星越南的出貨量可能會暴跌五○％。

鴻海是蘋果iPhone的代工廠，原定二月十日復工，但中國官方以宿舍、餐廳、生產線通風不良，未能拿到開工許可，據消息指出，由於多數員工仍滯留故鄉，無法回工作崗位，目前只能小規模復工逐步擴產，必須等到一到兩個月才能全面恢復產能，突顯出製造基地過於集中的風險。

請繼續往下閱讀...

供貨吃緊甚至缺貨的狀況，帶來一波漲價潮，以被動元件來說，國巨MLCC、電阻、電容價格三月份漲幅高達五成，華新科雖沒有明確表態，但以下游廠商EMS及板廠均已接到三月調漲的訊息，台系板卡業者也是漲聲連連，成本上揚，當然也就侵蝕獲利表現。

然而，大陸新冠肺炎爆發，並沒有減緩美國對中國的貿易制裁，一月下旬，美國商務部擬重新修訂「外國直接產品原則」(Foreign Direct Product Rule)，規定出售外國製造商品中所含美國技術比例由二五％下調至一○％，市場認為此舉為要阻斷台積電出貨給華為旗下的海思半導體，董事長劉德音以每個產品比例皆不同直接否認此說法，但根據台積電五奈米及七奈米都是自主研發來看，美國要全面阻斷台積電出貨給華為晶片，還有待觀察。

新冠肺炎疫情重創全球供應鏈及經濟發展，將促使各國及企業思考重新配置產業鏈的布局，過去仰賴中國單一供應鏈的布局已經行不通，中美貿易戰加上新冠肺炎將會加速中美兩國經濟脫鉤，全球產業供應鏈會有一次大洗牌。而台灣是否能挺過科技鏈首當其衝的風暴，須謹慎觀察、嚴陣以待。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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