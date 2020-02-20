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俄「寂寞的哈士奇」 每天在外待8小時　等女主人下班

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▲▼這隻身穿著藍色毛衣的哈士奇，每天都會躺在當地一家購物中心附近的地上，時間長達8小時。（圖／翻攝自Klops網站)

這隻身穿著藍色毛衣的哈士奇，每天都會躺在當地一家購物中心附近的地上，時間長達8小時。（圖／翻攝自Klops網站)

國際中心／綜合報導

俄羅斯Klops網站報導，瀕臨波羅的海城市加里寧格勒(Kaliningrad)有一隻哈士奇，每個上班日會都會在外面等著女主人下班。原因是，狗狗獨個兒在家很寂寞。

主人史韋特蘭娜上班後，這隻哈士奇都會躺在當地一家購物中心附近的地上，時間長達8個小時。牠身穿著一件藍色毛衣，身旁貼著著一張通知，上面寫著：「這是正常現象，哈士奇不難過」，同時還附有史韋特蘭娜的電話號碼。

女主人沒有給寵物取名字：她擔心別人會把狗狗拐帶走。女主人每隔一小時會出來10分鐘，和寵物散散步，午餐時也會餵它。如果史韋特蘭娜把狗狗留在家裡，牠就會開始哀嚎，而這棟公屋裡還有一位老奶奶和小孩居住。

女主人說，這隻狗狗非常忠誠和聰明，牠懂得如何過馬路、也明白所有的交通號誌。狗狗最喜歡睡在主人的床邊。 牠也喜歡吃牛肉和蘇爾古尼奶酪。

另一方面，克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的庫斯庫恩村附近，有一隻狗在主人住處的路旁等了3個月，但沒有等到主人。這隻 狗被稱為「庫斯庫恩的忠犬八公」，它的身邊還貼著「注意！這隻狗狗在等待主人」的告示。路過的司機會停下來餵牠，當地居民還為牠搭了一個保暖的棚子。

▲▼這隻身穿著藍色毛衣的哈士奇，每天都會躺在當地一家購物中心附近的地上，時間長達8小時。（圖／翻攝自Klops網站)

▲▼這隻身穿著藍色毛衣的哈士奇，每天都會躺在當地一家購物中心附近的地上，時間長達8小時。（圖／翻攝自Klops網站)

▲▼這隻身穿著藍色毛衣的哈士奇，每天都會躺在當地一家購物中心附近的地上，時間長達8小時。（圖／翻攝自Klops網站)

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