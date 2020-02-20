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台指期開高走低跌48點　分析師：外資持續調節、明日走跌機率大

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▲▼台指期2月20日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期2月20日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（20）日開盤上漲57點，來到11,820點，不過隨後一路下殺，甚至翻黑，盤中一度來到今日低點11,679點，大跌84點，隨後雖有小幅反彈，終場仍以11,715點作收，下跌48點，與現貨相較，逆價差10.09點，讓投資人心情大洗三溫暖。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，外資在期、現貨調節，導致台指期今日表現偏弱，明天還是會持續走跌機率大。

王榮旭表示，今天台指期表現比現貨還弱，且外資在期、現貨都有調節，指數期貨賣超5,521口，加上目前淨多單部位來到2萬5807口，是近期較低水準，這樣看來外資目前操作會傾向偏空，外資也認為季線這個地方壓力較大，因此才會進行期、現貨同步減碼動作。

請繼續往下閱讀...

王榮旭說，目前看來壓力最大的地方不是1萬1800點，最大壓力點應是落在1萬2000點，因空單布局水位較多是落在這邊；而下檔支撐的地方則是在1萬1200點，也就是之前的低點1萬1138點的上緣，因此在外資短線偏空情況下，不排除指數明天還會持續走跌。

不過，王榮旭也提到，現在陸股、美股的表現都偏強，比較有可能出現的情況是，在1萬1800點～1萬1400點這個區間震盪，雖然目前外資調節對台指期比較有壓力，但這也是短期震盪，因為今天指數創了一個波段的高點，所以就算出現跌幅，也不太有機會跌破1萬1138點這個低點。
 

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