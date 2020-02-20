彭博首登辯論…當場成箭靶！華倫怒轟：只是另個億萬富翁

▲民主黨初選辯論，由左至右為華倫、桑德斯、彭博與巴提吉格。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

前美國紐約市長彭博今天在民主黨總統參選人辯論會初登場，迎接他的是對手的狂轟猛打；他較晚投入初選、砸下天文數字打廣告，都成了對手話柄。

這場拉斯維加斯辯論會是民主黨初選至今最火花四射的一場，彭博（Michael Bloomberg）一開場就是對手箭靶，從曾任聯邦參議員的桑德斯（Bernie Sanders），到前副總統拜登（Joe Biden），各參選人輪番出招，矛頭指向的都是這位媒體大亨。

彭博近來民調異軍突起，讓這場以擊敗總統川普為目標的選戰選情大亂。

正在苟延殘喘、盼能繼續選下去的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）砲火猛烈：「大家要知道，如果我們只是把一個傲慢的億萬富翁換成另一個傲慢的億萬富翁，民主黨冒的風險可大了。」

「如果我們提名一位隱藏報稅資料、騷擾女性、支持紅線政策（redlining）與攔截盤查等種族歧視政策的人，民主黨不會贏。」

目前民調領先的左派大砲參議員桑德斯也攻擊彭博「讓人難以容忍」的攔截盤查政策，還說若選出這麼製造分裂的人來對戰川普，「不是衝高投票率的辦法」。

這是彭博第一次在2020大選選戰面對全國觀眾，自然集結了所有目光焦點。他自掏腰包砸下數以億計美元打廣告，民調數字跟著水漲船高，已經衝上領先群。

這是彭博在全國舞台睽違10多年來最重要的一次露面，自然得接受公開檢視。他在砲火夾擊下竭力保持冷靜，凸顯自己身為問題解決者、城市管理者以及慈善家的角色。

彭博不忘猛烈抨擊桑德斯，「我不認為這位參議員有任何機會擊敗川普」，他說，如果桑德斯贏得提名，「我們會讓川普再當4年」。

印第安納州南本德市前市長巴提吉格（Pete Buttigieg）則是左批桑德斯，右打彭博。他似乎早有準備，批評起來語氣酸得很。

「我們不該只能從這兩者之間做出選擇：一個想摧毀這個黨，一個想把這個黨買斷。」

「讓我們推出一位真正的民主黨人。」這番話不只批評桑德斯，更是劍指彭博，因為彭博是以共和黨身分參選紐約市長，之後成為無黨籍，2018年才重回民主黨。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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