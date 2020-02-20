1月外銷訂單353.1億美元年減12.8％　經部緊盯疫情衝擊

▲經濟部今（20）日公佈1月外銷訂單統計，官員緊盯國內產業受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊的情況。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（20）日公佈1月外銷訂單統計為353.1億美元，由於今年春節期間與去年月分不同，年減12.8％；另外，新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊我國產業，經濟部也緊盯產業變化，今年第一季外銷訂單能否正成長，恐因疫情衝擊而增添變數。

依據經濟部統計處資料，今年1月外銷訂單金額呈現負成長，主因為去年春節期間月分不同，季節性因素使1月減幅預估較大。展望後市，美中情勢緩和使傳統貨品止跌、第五代行動通訊（5G）帶動晶圓代工、IC設計等電子產品需求擴增，記憶體、被動元件價格止跌回升，可望為第一季表現挹注動能。

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按貨品別觀察，各貨品除均受春節因素影響外，資訊通信及電子產品 因手機、筆電等組裝代工及供應鏈訂單減少，分別年減17.0%及1.3%；光學器材因面板市場供過於求，價格仍低於上年同期，加上背光模組 接單減少，致年減18.8%。

傳統貨品方面，由於全球景氣不確定性仍高，市場保守觀望，加上產 品價格普遍仍低於去年同期，接單均呈負成長，其中基本金屬年減 15.2%，塑橡膠製品年減21.2%，化學品年減21.6%，機械年減13.9%。

展望未來，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，短期內將影響消費、生產及出貨，不利全球貿易成長，惟未來疫情緩解後，經濟活動回復正常，加上5G 通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興應用持續帶動市場商機，可望挹注我國接單成長動能。