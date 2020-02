日本淪疫情重災區　倫敦市長候選人：我們可接手辦2020東京奧運！

▲鑽石公主號乘客陸續下船。(圖/路透)

中央社/倫敦18日綜合外電報導

武漢肺炎疫情蔓延,會否影響今夏東京奧運引發關注。英國保守黨籍倫敦市長候選人貝里(Shaun Bailey)今天表示,若夏季奧運及帕運不得不移地舉行,倫敦可以接手主辦。

頗具影響力的倫敦商業早報「金融城早報」(City A.M.)報導,工黨籍的倫敦現任市長沙迪克汗(Sadiq Khan)也透過發言人表示,若倫敦有被徵詢接手,他們「馬上就能動起來」。

London can host the #Olympics in 2020.



We have the infrastructure and the experience.

And due to the #coronavirus outbreak, the world might need us to step up.



As Mayor, I will make sure London is ready to answer the call and host the Olympics again.https://t.co/1jJesWS1D6