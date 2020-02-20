製造業紓困經濟部射二箭　台商回台投資範圍擴大適用

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊我國產業，經濟部針對製造業規劃紓困及輔導轉型方案，提供利息補貼並協助產業技術升級轉型。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊我國產業，經濟部今（20）日針對製造業提出多元紓困方案，工業局長呂正華表示，主要以「調機制」與「再加碼」二大方向，為台商設置單一窗口提供利息補貼、提升職能等，並加速引導台商回台投資，納入受肺炎疫情影響的企業也能適用。

行政院會今天通過經濟內需型產業、農業、交通相關產業的紓困、輔導、復甦與振興方案，經濟部繼上周提出內需型服務業紓困方案後，今天再提出「製造業紓困及輔導轉型措施」，呼應業者需求。

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經濟部工業局長呂正華表示，在這波疫情中，經調查業者所受主要影響，包括復工不順、面臨缺工、備料不足及物流受阻，連帶產生貨品無法順利出貨，陸製零組件及原物料進不來，以及訂單減少等困境。

為協助製造業突圍，經濟部規劃由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串聯公協會擔任溝通平台，並簡化急切原物料進口之文書作業程序，提升通關效率；另外也放寬台商回台投資適用資格，將武漢肺炎影響企業納入。

面對此次疫情衝擊，經濟部也祭出加碼政策，除了「中小企業千億融資保證專案」方案100億元預算，放寬製造業者適用外，另將投注1.5億元預算，針對受影響的製造業員工，擬開設320班在職升級轉型專班，全台可望有8000人次受惠。