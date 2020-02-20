金融股低本益比+高股息　法人無畏疫情續買進

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)未見改善影響中國大陸企業產能，疫情衝擊iPhone供應鏈使蘋果下修財測，加上美國封鎖華為等空方消息，使本周台股震盪加劇，指數跌破季線支撐，今（20）日收盤下跌33點，收在11,725點，來到季線與月線之下。



蘋果近期發表聲明指出，新冠肺炎疫情風暴未止息，導致中國復工情況比預期緩慢，將無法達到本季原先預估營收630~670億美元區間，加上美國擬進一步擴大企業對華為出貨限制，恐衝擊半導體產業。目前台灣上市櫃公司1月營收已揭露完畢，市場開始面臨2月營收不如預期的壓力，加上疫情數據持續更新，市場對於疫情的擔憂未完全消散，加大台股高檔震盪幅度。

國泰投信表示，市場雜音壓抑台股彈勢，觀察法人防禦性操作轉進高殖利率的金融股避險，使金融股表現相對有撐，連三日（2/18-2/20）走揚1.25%。建議持續留意法人動作，尤其當前金融股本益比仍偏低，可逢低承接金融股或相關ETF，為資產提高收益與防禦力。



國泰股利精選30 ETF經理人蘇鼎宇指出，觀察月初以來三大法人買賣超前十名中，金融股即佔四席，金融期亦已率先回補農曆年後的跳空缺口，顯見金融股為市場高檔震盪行情中最佳防禦標的。

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再就台股評價面來看，台股今年1月現金殖利率約3.9%、本益比約18.7倍，其中，金融保險業股利殖利率高達4.4%，遠勝過台股平均殖利率3.99%，股息吸睛也吸引法人買盤持續進駐，金融股成為這波台股震盪中的最佳避風港。